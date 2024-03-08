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Юрген Клопп сделал подарок украинскому болельщику

8 марта 2024 12:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Юрген Клопп сделал подарок украинскому болельщику
Юрген Клопп доволен победой над пражской "Спартой". Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Ливерпуль" разгромил в Праге местную "Спарту" в первом матче 1/8 Лиги Европы. Форвард Дарвин Нуньес оформил в этом матче дубль. 

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был в прекрасном настроении после победы своей команды, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Английская команда практически оформила выход в следующую стадию Лиги Европы. "Ливерпуль" доминировал над "Спартой" в 1/8 турнира и завершил первый матч со счетом 5:1. Ответная игра пройдет на стадионе "Энфилд" 14 марта. 

Подарок для украинского болельщика

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "красных" улыбался и шутил, отвечая на вопросы журналистов. А вскоре стало известно, что немецкий тренер сделал счастливым как минимум одного украинского болельщика. 

Юрген Клопп
Тренеры Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

В сети появилось видео, на котором Клопп остановился около мальчика и по его просьбе оставил автограф. Тренер "Ливерпуля" расписался на национальном флаге Украины.

В конце сезона Клопп досрочно уйдет с поста наставника "красных". Тренер собирается взять паузу в карьере. "Ливерпуль" в этом сезоне уже выиграл Кубок английской лиги, к которым может добавить чемпионский титул АПЛ и победу в Лиге Европы.  

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком "Манчестер Сити"

Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.

спорт
футбол
Лига Европы
Ливерпуль
Юрген Клопп
болельщики

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