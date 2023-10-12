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"Ювентус" змінить тренера: до клубу повернеться легендарний наставник

12 жовтня 2023 12:46
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"Ювентус" змінить тренера: до клубу повернеться легендарний наставник
Массиміліано Алегрі розчарований суддівством. Фото: REUTERS/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер збірної Італії Антоніо Конте планує найближчим часом повернутися до роботи. Відомий наставник ретельно обирає клуб, у якому продовжить кар'єру.

Нещодавно Конте відкинув вигідну пропозицію, повідомляє TuttoMercatoweb.

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Президент "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс продовжує шукати тренера зі світовим ім'ям, який зміг би продовжити переможні традиції Лучано Спаллетті. Нещодавно він звернувся до Антоніо Конте. Сторони довго вели переговори, але екснаставник збірної Італії відмовився. Він чекає на цікавішу пропозицію.

Антоніо Конте
Антоніо Конте з дружиною у Венеції. Фото: instagram.com/antonioconte/

Повернення Конте до "Ювентуса"

Контракт Массіміліано Аллегрі з туринським клубом чинний до літа 2025 року. Проте керівництво "Ювентуса" незадоволене співпрацею з цим фахівцем. Клуб веде переговори з Аллегрі про дострокове розірвання угоди. Вже взимку чи влітку наступного року в Турін має приїхати новий фахівець.

Ним може стати Антоніо Конте. Попри те, що у 2014 році він зі скандалом залишив "стару синьйору", тренер уже давно налагодив спілкування з керівництвом "Ювентуса".

Конте тричі робив "Ювентус" чемпіоном Італії та ще одне Скудетто завоював з "Інтером". Саме 54-річний наставник є головним кандидатом на посаду нового наставника "старої синьйори".

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