"Ювентус" змінить тренера: до клубу повернеться легендарний наставник

Массиміліано Алегрі розчарований суддівством. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Колишній головний тренер збірної Італії Антоніо Конте планує найближчим часом повернутися до роботи. Відомий наставник ретельно обирає клуб, у якому продовжить кар'єру.

Нещодавно Конте відкинув вигідну пропозицію, повідомляє TuttoMercatoweb.

Читайте також:

Президент "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс продовжує шукати тренера зі світовим ім'ям, який зміг би продовжити переможні традиції Лучано Спаллетті. Нещодавно він звернувся до Антоніо Конте. Сторони довго вели переговори, але екснаставник збірної Італії відмовився. Він чекає на цікавішу пропозицію.

Антоніо Конте з дружиною у Венеції. Фото: instagram.com/antonioconte/

Повернення Конте до "Ювентуса"

Контракт Массіміліано Аллегрі з туринським клубом чинний до літа 2025 року. Проте керівництво "Ювентуса" незадоволене співпрацею з цим фахівцем. Клуб веде переговори з Аллегрі про дострокове розірвання угоди. Вже взимку чи влітку наступного року в Турін має приїхати новий фахівець.

Ним може стати Антоніо Конте. Попри те, що у 2014 році він зі скандалом залишив "стару синьйору", тренер уже давно налагодив спілкування з керівництвом "Ювентуса".

Конте тричі робив "Ювентус" чемпіоном Італії та ще одне Скудетто завоював з "Інтером". Саме 54-річний наставник є головним кандидатом на посаду нового наставника "старої синьйори".

Нагадаємо, Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення.

Роналду загрожують суворим покаранням: кар'єра португальця у небезпеці.

"Ліверпуль" знайшов заміну Клоппу: "Енфілд" чекає на повернення легенди

Циганковим зацікавилася "Баварія": що відомо.

Буяльський піде з "Динамо" вже у січні: куди перейде гравець.