"Ювентус" сменит тренера: в клуб вернется легендарный наставник
Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте планирует в ближайшее время вернуться к работе. Известный наставник тщательно выбирает клуб, в котором продолжит карьеру.
Недавно Конте отверг выгодное предложение, сообщает TuttoMercatoweb.
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис продолжает искать тренера с мировым именем, который смог бы продолжить победные традиции Лучано Спаллетти. Недавно он обратился к Антонио Конте. Стороны долго вели переговоры, но в итоге экс-наставник сборной Италии отказался. Он ждет более интересное предложение.
Возвращение Конте в "Ювентус"
Контракт Массимилиано Аллегри с туринским клубом действует до лета 2025 года. Однако руководство "Ювентуса" недовольно сотрудничеством с этим специалистом. Клуб ведет переговоры с Аллегри о досрочном расторжении соглашения. Уже зимой или летом следующего года в Турин должен приехать новый специалист.
Им может стать Антонио Конте. Несмотря на то, что в 2014 году он со скандалом покинул "старую синьору", тренер уже давно наладил общение с руководством "Ювентуса".
Конте трижды делал "Ювентус" чемпионом Италии и еще одно Скудетто завоевал с "Интером". Именно 54-летний наставник является главным кандидатом на пост нового наставника "старой синьоры".
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