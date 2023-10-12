"Ювентус" сменит тренера: в клуб вернется легендарный наставник

Массимилиано Аллегри разочарован судейством. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте планирует в ближайшее время вернуться к работе. Известный наставник тщательно выбирает клуб, в котором продолжит карьеру.

Недавно Конте отверг выгодное предложение, сообщает TuttoMercatoweb.

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Антонио Конте с женой в Венеции. Фото: instagram.com/antonioconte/

Возвращение Конте в "Ювентус"

Контракт Массимилиано Аллегри с туринским клубом действует до лета 2025 года. Однако руководство "Ювентуса" недовольно сотрудничеством с этим специалистом. Клуб ведет переговоры с Аллегри о досрочном расторжении соглашения. Уже зимой или летом следующего года в Турин должен приехать новый специалист.

Им может стать Антонио Конте. Несмотря на то, что в 2014 году он со скандалом покинул "старую синьору", тренер уже давно наладил общение с руководством "Ювентуса".

Конте трижды делал "Ювентус" чемпионом Италии и еще одно Скудетто завоевал с "Интером". Именно 54-летний наставник является главным кандидатом на пост нового наставника "старой синьоры".

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