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"Ювентус" сменит тренера: в клуб вернется легендарный наставник

12 октября 2023 12:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Ювентус" сменит тренера: в клуб вернется легендарный наставник
Массимилиано Аллегри разочарован судейством. Фото: REUTERS/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте планирует в ближайшее время вернуться к работе. Известный наставник тщательно выбирает клуб, в котором продолжит карьеру. 

Недавно Конте отверг выгодное предложение, сообщает TuttoMercatoweb

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис продолжает искать тренера с мировым именем, который смог бы продолжить победные традиции Лучано Спаллетти. Недавно он обратился к Антонио Конте. Стороны долго вели переговоры, но в итоге экс-наставник сборной Италии отказался. Он ждет более интересное предложение. 

Антонио Конте
Антонио Конте с женой в Венеции. Фото: instagram.com/antonioconte/

Возвращение Конте в "Ювентус" 

Контракт Массимилиано Аллегри с туринским клубом действует до лета 2025 года. Однако руководство "Ювентуса" недовольно сотрудничеством с этим специалистом. Клуб ведет переговоры с Аллегри о досрочном расторжении соглашения. Уже зимой или летом следующего года в Турин должен приехать новый специалист. 

Им может стать Антонио Конте. Несмотря на то, что в 2014 году он со скандалом покинул "старую синьору", тренер уже давно наладил общение с руководством "Ювентуса". 

Конте трижды делал "Ювентус" чемпионом Италии и еще одно Скудетто завоевал с "Интером". Именно 54-летний наставник является главным кандидатом на пост нового наставника "старой синьоры". 

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