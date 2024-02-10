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Із Челсі хоче втекти гравець, за якого заплатили більше, ніж за Мудрика

10 лютого 2024 14:22
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Агабекян Карен
редактор
Із Челсі хоче втекти гравець, за якого заплатили більше, ніж за Мудрика
Енцо Фернандес у матчі "Челсі" проти "Астон Вілли". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Челсі" може втратити центрального півзахисника Енцо Фернандеса. Аргентинець не хоче грати за клуб.

Про це повідомило іспанське видання Sport.es.

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Іспанські джерела дізналися, що футболіст контактував із "Барселоною". Футболіст через агентів запропонував послуги Жоану Лапорті. Щоправда, невідомо, чи потрібен такий непостійний футболіст, який спочатку заради переходу з "Бенфіки" до "Челсі" влаштовував конфлікти в команді, а тепер має намір робити те саме в Лондоні.

Щоправда, у "Челсі" Енцо не єдиний футболіст, хто перейшов у проект американців і тепер дуже шкодує. До того ж аргентинець, як і Михайло Мудрик, підписав дуже тривалий контракт.

Фернандес перейшов до "Челсі" з "Бенфіки" взимку 2023 року за 121 млн євро. Португальці ж купили його 2022-го у "Рівер-Плейту" за 44,25 млн євро. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 80 млн євро.

Після переходу Енцо зіграв 51 матч, у яких забив шість голів і зробив три асисти.

Нагадаємо, 10 лютого у Мадриді "Реал" Андрія Луніна зіграє проти "Жирони" Артема Довбика та Віктора Циганкова. Анонс центрального матчу Ла-Ліги.

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футбол
Барселона
Челсі
Бенфіка
Енцо Фернандес

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