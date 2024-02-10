Із Челсі хоче втекти гравець, за якого заплатили більше, ніж за Мудрика
Лондонський "Челсі" може втратити центрального півзахисника Енцо Фернандеса. Аргентинець не хоче грати за клуб.
Про це повідомило іспанське видання Sport.es.
Куди захотів перейти Енцо
Іспанські джерела дізналися, що футболіст контактував із "Барселоною". Футболіст через агентів запропонував послуги Жоану Лапорті. Щоправда, невідомо, чи потрібен такий непостійний футболіст, який спочатку заради переходу з "Бенфіки" до "Челсі" влаштовував конфлікти в команді, а тепер має намір робити те саме в Лондоні.
Щоправда, у "Челсі" Енцо не єдиний футболіст, хто перейшов у проект американців і тепер дуже шкодує. До того ж аргентинець, як і Михайло Мудрик, підписав дуже тривалий контракт.
Фернандес перейшов до "Челсі" з "Бенфіки" взимку 2023 року за 121 млн євро. Португальці ж купили його 2022-го у "Рівер-Плейту" за 44,25 млн євро. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 80 млн євро.
Після переходу Енцо зіграв 51 матч, у яких забив шість голів і зробив три асисти.
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