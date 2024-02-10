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Из Челси хочет убежать игрок, за которого заплатили больше, чем за Мудрика

10 февраля 2024 14:22
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Агабекян Карен
редактор
Из Челси хочет убежать игрок, за которого заплатили больше, чем за Мудрика
Энцо Фернандес в матче "Челси" против "Астон Виллы". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
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Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Челси" может лишиться центрального полузащитника Энцо Фернандеса. Аргентинец не хочет играть за клуб.

Об этом сообщило испанское издание Sport.es.

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Куда захотел перейти Энцо

Испанские источники узнали, что футболист контактировал с "Барселоной". Футболист через агентов предложил свои услуги Жоану Лапорте. Правда, неизвестно, нужен ли такой непостоянный футболист, который сначала ради перехода из "Бенфики" в "Челси" устраивал конфликты в команде, а теперь собирается делать то же самое в Лондоне.

Правда, в "Челси" Энцо не единственный футболист, кто перешел в проект американцев и теперь сильно жалеет. К тому же аргентинец, как и Михаил Мудрик, подписал очень длительный контракт.

Фернандес перешел в "Челси" из "Бенфики" зимой 2023 года за 121 млн евро. Португальцы же купи его в 2022-м у "Ривер-Плейта" за 44,25 млн евро. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 80 млн евро.

После перехода Энцо сыграл 51 матч, в которых забил шесть голов и сделал три ассиста.

Напомним, 10 февраля в Мадриде "Реал" Андрея Лунина сыграет против "Жироны" Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Анонс центрального матча Ла Лиги.

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова по аннексу ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду у него 1+1.

Предстоящим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.

Вооруженные силы Украины показали, как выглядит легендарная донецкая "Донбасс Арена" во время оккупации.

футбол
Барселона
Челси
Бенфика
Энцо Фернандес

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