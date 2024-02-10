Из Челси хочет убежать игрок, за которого заплатили больше, чем за Мудрика
Лондонский "Челси" может лишиться центрального полузащитника Энцо Фернандеса. Аргентинец не хочет играть за клуб.
Об этом сообщило испанское издание Sport.es.
Куда захотел перейти Энцо
Испанские источники узнали, что футболист контактировал с "Барселоной". Футболист через агентов предложил свои услуги Жоану Лапорте. Правда, неизвестно, нужен ли такой непостоянный футболист, который сначала ради перехода из "Бенфики" в "Челси" устраивал конфликты в команде, а теперь собирается делать то же самое в Лондоне.
Правда, в "Челси" Энцо не единственный футболист, кто перешел в проект американцев и теперь сильно жалеет. К тому же аргентинец, как и Михаил Мудрик, подписал очень длительный контракт.
Фернандес перешел в "Челси" из "Бенфики" зимой 2023 года за 121 млн евро. Португальцы же купи его в 2022-м у "Ривер-Плейта" за 44,25 млн евро. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 80 млн евро.
После перехода Энцо сыграл 51 матч, в которых забил шесть голов и сделал три ассиста.
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