Из Челси хочет убежать игрок, за которого заплатили больше, чем за Мудрика

Энцо Фернандес в матче "Челси" против "Астон Виллы". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Лондонский "Челси" может лишиться центрального полузащитника Энцо Фернандеса. Аргентинец не хочет играть за клуб.

Об этом сообщило испанское издание Sport.es.

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Куда захотел перейти Энцо

Испанские источники узнали, что футболист контактировал с "Барселоной". Футболист через агентов предложил свои услуги Жоану Лапорте. Правда, неизвестно, нужен ли такой непостоянный футболист, который сначала ради перехода из "Бенфики" в "Челси" устраивал конфликты в команде, а теперь собирается делать то же самое в Лондоне.

Правда, в "Челси" Энцо не единственный футболист, кто перешел в проект американцев и теперь сильно жалеет. К тому же аргентинец, как и Михаил Мудрик, подписал очень длительный контракт.

Фернандес перешел в "Челси" из "Бенфики" зимой 2023 года за 121 млн евро. Португальцы же купи его в 2022-м у "Ривер-Плейта" за 44,25 млн евро. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 80 млн евро.

После перехода Энцо сыграл 51 матч, в которых забил шесть голов и сделал три ассиста.

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