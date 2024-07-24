Кабаєв після перемоги Динамо різко розкритикував сербський Партизан

Кабаєв чесно пояснив, як Динамо вдалося розгромити Партизан
Півзахисник київського "Динамо" Владислав Кабаєв оцінив перемогу своєї команди у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Українська команда розгромила у Любляні "Партизан" із рахунком 6:2.
Кабаєв в інтерв'ю офіційному сайту клубу визнав, що футболісти "Динамо" вийшли на поле з жагою якнайкраще зіграти проти "Партизана".
Напередодні першого матчу "Динамо" з сербським суперником активно обговорювалася інформація про турне сербського клубу Росією. Спортсмени та вболівальники з України були розчаровані тим, що "Партизан" у такий спосіб підтримав війну, яку розв'язала Росія.
Що Кабаєв сказав про гру "Динамо"
Футболіст київської команди визнав, що емоційний стан гравців перед матчем був нестабільний. Підопічні Олександра Шовковського вийшли на поле з бажанням зіграти якнайкраще та "вогнем в очах".
Навіть гол, який "Динамо" пропустило на початку матчу, не вплинув на налаштування команди. Навіть після четвертого та п'ятого голів у ворота "Партизана" українські футболісти не збиралися зупинятися. Вони провели в атаках весь матч.
"Я виходив на поле дуже злим. Неважливо, хто забиватиме, було завдання перемогти за будь-яку ціну. Ще не пропустили, було б взагалі добре. Є ще, над чим працювати", — заявив Кабаєв.
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