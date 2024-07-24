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Кабаєв чесно пояснив, як Динамо вдалося розгромити Партизан

24 липня 2024 14:32
Валерій Ковалевич - Редактор
Кабаєв після перемоги Динамо різко розкритикував сербський Партизан
Владислав Кабаєв перед матчем Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Валерій Ковалевич - Редактор

Півзахисник київського "Динамо" Владислав Кабаєв оцінив перемогу своєї команди у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Українська команда розгромила у Любляні "Партизан" із рахунком 6:2.

Кабаєв в інтерв'ю офіційному сайту клубу визнав, що футболісти "Динамо" вийшли на поле з жагою якнайкраще зіграти проти "Партизана".

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Напередодні першого матчу "Динамо" з сербським суперником активно обговорювалася інформація про турне сербського клубу Росією. Спортсмени та вболівальники з України були розчаровані тим, що "Партизан" у такий спосіб підтримав війну, яку розв'язала Росія.

Владислав Кабаєв
Владислав Кабаєв у матчі з "Партизаном". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Що Кабаєв сказав про гру "Динамо"

Футболіст київської команди визнав, що емоційний стан гравців перед матчем був нестабільний. Підопічні Олександра Шовковського вийшли на поле з бажанням зіграти якнайкраще та "вогнем в очах".

Владислав Кабаєв
Кабаєв під час атаки. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Навіть гол, який "Динамо" пропустило на початку матчу, не вплинув на налаштування команди. Навіть після четвертого та п'ятого голів у ворота "Партизана" українські футболісти не збиралися зупинятися. Вони провели в атаках весь матч.

"Я виходив на поле дуже злим. Неважливо, хто забиватиме, було завдання перемогти за будь-яку ціну. Ще не пропустили, було б взагалі добре. Є ще, над чим працювати", — заявив Кабаєв.

Нагадаємо, Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця. 

Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер. 

Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Шовковський пояснив, чим невдоволений після перемоги "Динамо" над "Партизаном".

Дружини Мессі та Суареса показали ідеальні фігури на пляжному курорті — фото. 

спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Владислав Кабаєв

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