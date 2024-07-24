Кабаєв після перемоги Динамо різко розкритикував сербський Партизан

Владислав Кабаєв перед матчем Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Півзахисник київського "Динамо" Владислав Кабаєв оцінив перемогу своєї команди у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Українська команда розгромила у Любляні "Партизан" із рахунком 6:2.

Кабаєв в інтерв'ю офіційному сайту клубу визнав, що футболісти "Динамо" вийшли на поле з жагою якнайкраще зіграти проти "Партизана".

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Владислав Кабаєв у матчі з "Партизаном". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Що Кабаєв сказав про гру "Динамо"

Футболіст київської команди визнав, що емоційний стан гравців перед матчем був нестабільний. Підопічні Олександра Шовковського вийшли на поле з бажанням зіграти якнайкраще та "вогнем в очах".

Кабаєв під час атаки. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Навіть гол, який "Динамо" пропустило на початку матчу, не вплинув на налаштування команди. Навіть після четвертого та п'ятого голів у ворота "Партизана" українські футболісти не збиралися зупинятися. Вони провели в атаках весь матч.

"Я виходив на поле дуже злим. Неважливо, хто забиватиме, було завдання перемогти за будь-яку ціну. Ще не пропустили, було б взагалі добре. Є ще, над чим працювати", — заявив Кабаєв.

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