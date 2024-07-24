Кабаев после победы Динамо резко раскритиковал сербский Партизан

Владислав Кабаев перед матчем Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев оценил победу своей команды в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Украинская команда разгромила в Любляне "Партизан" со счетом 6:2.

Кабаев в интервью официальному сайту клуба признал, что футболисты "Динамо" вышли на поле с желанием как можно лучше сыграть против "Партизана".

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Владислав Кабаев в матче с "Партизаном". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Что Кабаев сказал об игре "Динамо"

Футболист киевской команды признал, что эмоциональное состояние игроков перед матчем было нестабильным. Подопечные Александра Шовковского вышли на поле с желанием сыграть как можно лучше и "огнем в глазах".

Кабаев во время атаки. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Даже гол, который "Динамо" пропустило в начале матча, не повлиял на настрой команды. Даже после четвертого и пятого голов в ворота "Партизана" украинские футболисты не собирались останавливаться. Они провели в атаках весь матч.

"Я выходил на поле очень злым. Неважно, кто будет забивать, была задача победить любой ценой. Еще не пропустили, было бы вообще хорошо. Есть еще, над чем работать", — заявил Кабаев.

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