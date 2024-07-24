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Кабаев честно объяснил, как Динамо удалось разгромить Партизан

24 июля 2024 14:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Кабаев после победы Динамо резко раскритиковал сербский Партизан
Владислав Кабаев перед матчем Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Валерий Ковалевич - Редактор

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев оценил победу своей команды в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Украинская команда разгромила в Любляне "Партизан" со счетом 6:2.

Кабаев в интервью официальному сайту клуба признал, что футболисты "Динамо" вышли на поле с желанием как можно лучше сыграть против "Партизана". 

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Накануне первого матча "Динамо" с сербским соперником активно обсуждалась информация о турне сербского клуба по России. Спортсмены и болельщики из Украины были разочарованы тем, что "Партизан" таким образом поддержал войну, которую развязала Россия. 

Владислав Кабаев
Владислав Кабаев в матче с "Партизаном". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Что Кабаев сказал об игре "Динамо" 

Футболист киевской команды признал, что эмоциональное состояние игроков перед матчем было нестабильным. Подопечные Александра Шовковского вышли на поле с желанием сыграть как можно лучше и "огнем в глазах"

Владислав Кабаев
Кабаев во время атаки. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Даже гол, который "Динамо" пропустило в начале матча, не повлиял на настрой команды. Даже после четвертого и пятого голов в ворота "Партизана" украинские футболисты не собирались останавливаться. Они провели в атаках весь матч. 

"Я выходил на поле очень злым. Неважно, кто будет забивать, была задача победить любой ценой. Еще не пропустили, было бы вообще хорошо. Есть еще, над чем работать", — заявил Кабаев.

Напомним, Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский объяснил, чем недоволен после победы "Динамо" над "Партизаном". 

Жены Месси и Суареса показали идеальные фигуры на пляжном курорте — фото. 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Владислав Кабаев

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