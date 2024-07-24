Кабаев после победы Динамо резко раскритиковал сербский Партизан

Кабаев честно объяснил, как Динамо удалось разгромить Партизан
Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев оценил победу своей команды в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Украинская команда разгромила в Любляне "Партизан" со счетом 6:2.
Кабаев в интервью официальному сайту клуба признал, что футболисты "Динамо" вышли на поле с желанием как можно лучше сыграть против "Партизана".
Накануне первого матча "Динамо" с сербским соперником активно обсуждалась информация о турне сербского клуба по России. Спортсмены и болельщики из Украины были разочарованы тем, что "Партизан" таким образом поддержал войну, которую развязала Россия.
Что Кабаев сказал об игре "Динамо"
Футболист киевской команды признал, что эмоциональное состояние игроков перед матчем было нестабильным. Подопечные Александра Шовковского вышли на поле с желанием сыграть как можно лучше и "огнем в глазах".
Даже гол, который "Динамо" пропустило в начале матча, не повлиял на настрой команды. Даже после четвертого и пятого голов в ворота "Партизана" украинские футболисты не собирались останавливаться. Они провели в атаках весь матч.
"Я выходил на поле очень злым. Неважно, кто будет забивать, была задача победить любой ценой. Еще не пропустили, было бы вообще хорошо. Есть еще, над чем работать", — заявил Кабаев.
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