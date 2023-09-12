Кабаєв назвав головну проблему "Динамо"

Владислав Кабаєв під час тренування. Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Футболіст київського "Динамо" Владислав Кабаєв поділився думкою про гру команди у стартових турах української Прем'єр-ліги. Вінгер назвав слабкі сторони "біло-синіх".

Кабаєв вважає, що "Динамо" нав'яже "Шахтарю" боротьбу за чемпіонський титул, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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Після шести стартових турів УПЛ київське "Динамо" посідає десяте місце у турнірній таблиці. Команда Мірчі Луческу зіграла лише три матчі, але в одному з них не набрала очки (поразка від "Чорноморця" з рахунком 2:3 — Ред.). Владислав Кабаєв вважає, що столичний клуб міг би очолити турнірну таблицю, якби зіграв усі шість поєдинків.

Владислав Кабаєв у "Динамо". Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Вразливість "Динамо"

Останнім часом київська команда забиває багато голів, але не менше за м'ячі пропускає у свої ворота. Владислав Кабаєв вважає, що проблема полягає у середньому віці підопічних Луческу. Здебільшого багато молодих футболістів. Кабаєв навів приклад Максима Дячука, якому всього 20 років.

Також Кабаєв вважає, що слабкою стороною "Динамо" є психологія. Він нагадав, що нещодавно команда ставала чемпіоном України й вигравав Кубок країни. З того часу склад не зазнав серйозних змін.

"Коли ми програємо, на "Динамо" йде великий тиск. На "Шахтар" такого тиску немає. А у нас багато молодих футболістів, яким треба дати час", — розповів Владислав Кабаєв.

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