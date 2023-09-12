Кабаєв назвав головну проблему "Динамо"
Футболіст київського "Динамо" Владислав Кабаєв поділився думкою про гру команди у стартових турах української Прем'єр-ліги. Вінгер назвав слабкі сторони "біло-синіх".
Кабаєв вважає, що "Динамо" нав'яже "Шахтарю" боротьбу за чемпіонський титул, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".
Після шести стартових турів УПЛ київське "Динамо" посідає десяте місце у турнірній таблиці. Команда Мірчі Луческу зіграла лише три матчі, але в одному з них не набрала очки (поразка від "Чорноморця" з рахунком 2:3 — Ред.). Владислав Кабаєв вважає, що столичний клуб міг би очолити турнірну таблицю, якби зіграв усі шість поєдинків.
Вразливість "Динамо"
Останнім часом київська команда забиває багато голів, але не менше за м'ячі пропускає у свої ворота. Владислав Кабаєв вважає, що проблема полягає у середньому віці підопічних Луческу. Здебільшого багато молодих футболістів. Кабаєв навів приклад Максима Дячука, якому всього 20 років.
Також Кабаєв вважає, що слабкою стороною "Динамо" є психологія. Він нагадав, що нещодавно команда ставала чемпіоном України й вигравав Кубок країни. З того часу склад не зазнав серйозних змін.
"Коли ми програємо, на "Динамо" йде великий тиск. На "Шахтар" такого тиску немає. А у нас багато молодих футболістів, яким треба дати час", — розповів Владислав Кабаєв.
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