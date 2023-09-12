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Кабаев назвал главную проблему "Динамо"

12 сентября 2023 19:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кабаев назвал главную проблему "Динамо"
Владислав Кабаев на тренировке. Фото: instagram.com/kabaevv.7/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист киевского "Динамо" Владислав Кабаев поделился мнением об игре команды в стартовых турах украинской Премьер-лиги. Вингер назвал слабые стороны "бело-синих". 

Кабаев считает, что "Динамо" навяжет "Шахтеру" борьбу за чемпионский титул, сообщает "Спорт-Экспресс Украина". 

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После шести стартовых туров УПЛ киевское "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице. Команда Мирчи Луческу сыграла всего три матча, но в одном из них не набрала очки (поражение "Черноморцу" со счетом 2:3 — Ред.). Владислав Кабаев считает, что столичный клуб мог бы возглавить турнирную таблицу, если бы сыграл все шесть поединков. 

Владислав Кабаев
Владислав Кабаев в "Динамо". Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Уязвимость "Динамо" 

В последнее время киевская команда забивает много голов, но не меньше мячей пропускает в свои ворота. Владислав Кабаев считает, что проблема заключается в среднем возрасте подопечных Луческу. В основном составе много молодых футболистов. Кабаев привел в пример Максима Дячука, которому всего 20 лет. 

Также Кабаев считает, что слабой стороной "Динамо" является психология. Он напомнил, что не так давно команда становилась чемпионом Украины и выигрывал Кубок страны. С тех пор состав не претерпел серьезных изменений. 

"Когда мы проигрываем, на "Динамо" идет большое давление. На "Шахтер" такого давления нет. А у нас много молодых футболистов, которым нужно дать время", — рассказал Владислав Кабаев. 

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