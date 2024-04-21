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Калініна поступилась Лінетт та не зуміла вийти у фінал турніру у Франції

21 квітня 2024 09:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Калініна поступилась Лінетт та не зуміла вийти у фінал турніру у Франції
Ангеліна Калініна. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українка Ангеліна Калініна не зуміла вийти у фінал турніру WTA у французькому Руані. У півфіналі вона поступилась Магді Лінетт з Польщі — 1:6, 6:4, 2:6.

Це була її можливість втретє опинитися у фіналі, передає Новини.LIVE.

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Калініна зіграла другий півфінальний матч цього року. На початку березня Ангеліна поступилася на цій стадії турніру WTA 250 в Остіні.

Українка виборювала свій третій фінал на рівні Туру: у 2021 році Калініна програла у матчі за титул на турнірі WTA 250 у Будапешті, а у попередньому сезоні не змогла дограти фінал на турнірі WTA 1000 у Римі.

Сьомий фінал для польки

Магда Лінетт проведе сьомий вирішальний матч у кар'єрі і вперше це відбудеться на ґрунтовому покритті. В активі польки два титули на хардових кортах: у 2019 році Лінетт виграла трофей у Нью-Йорку (WTA 250), а у 2020 році – у Хуахіні (WTA 250).

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