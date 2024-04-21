Калініна поступилась Лінетт та не зуміла вийти у фінал турніру у Франції

Ангеліна Калініна. Фото: Reuters

Українка Ангеліна Калініна не зуміла вийти у фінал турніру WTA у французькому Руані. У півфіналі вона поступилась Магді Лінетт з Польщі — 1:6, 6:4, 2:6.

Це була її можливість втретє опинитися у фіналі, передає Новини.LIVE.

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Калініна зіграла другий півфінальний матч цього року. На початку березня Ангеліна поступилася на цій стадії турніру WTA 250 в Остіні.

LINETTE REACHES THE FINAL! 🇵🇱



Magda Linette defeats Anhelina Kalinina in the semifinal of Rouen (6-1 4-6 6-2).



She will face Stephens - who defeated Garcia - in the final. pic.twitter.com/rUO87TBGyF — Relevant Tennis (@RelevantTennis) April 20, 2024

Українка виборювала свій третій фінал на рівні Туру: у 2021 році Калініна програла у матчі за титул на турнірі WTA 250 у Будапешті, а у попередньому сезоні не змогла дограти фінал на турнірі WTA 1000 у Римі.

Сьомий фінал для польки

Магда Лінетт проведе сьомий вирішальний матч у кар'єрі і вперше це відбудеться на ґрунтовому покритті. В активі польки два титули на хардових кортах: у 2019 році Лінетт виграла трофей у Нью-Йорку (WTA 250), а у 2020 році – у Хуахіні (WTA 250).

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