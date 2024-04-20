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​​​​​​​Калинина благодаря победе над россиянкой вышла в полуфинал турнира во Франции

20 апреля 2024 07:00
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Агабекян Карен
редактор
​​​​​​​Калинина благодаря победе над россиянкой вышла в полуфинал турнира во Франции
Украинская теннисистка Ангелина Калинина. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во французском Руане прошли четвертьфинальные матчи турнира серии WTA 250. На этой стадии сыграла украинка Ангелина Калинина.

Соперницей украинки стала нейтральная россиянка Мирра Андреева, сообщил портал Новини.LIVE.

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Теннисистки играли свой первый в карьере матч друг с другом и длился он 1 час 37 минут. Калинина уверенно забрала первый сет, а во втором пришлось немного труднее. При счете 5:3 в пользу украинке она не смогла подать на матч. Когда же на табло загорелось 5:5 Ангелина совладала эмоции и взяла два гейма.

За матч Калинина подала один эйс, сделала две двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.

Андреева навылет не подавала, двойных ошибок не допускала и использовала два из девяти брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Калинина сыграет с полячкой Магдой Линетт, которой проиграла один раз в 2018-м году.

Победа над Андреевой стала для Калининой 70-й на турнирах WTA и во второй раз она дошла до полуфинала.

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Теннис
Ангелина Калинина
WTA
украинские теннисисты

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