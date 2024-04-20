​​​​​​​Калинина благодаря победе над россиянкой вышла в полуфинал турнира во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина. Фото: j48tennis

Во французском Руане прошли четвертьфинальные матчи турнира серии WTA 250. На этой стадии сыграла украинка Ангелина Калинина.

Соперницей украинки стала нейтральная россиянка Мирра Андреева, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ангелина Калинина — Мирра Андреева — 6:4, 7:5

Теннисистки играли свой первый в карьере матч друг с другом и длился он 1 час 37 минут. Калинина уверенно забрала первый сет, а во втором пришлось немного труднее. При счете 5:3 в пользу украинке она не смогла подать на матч. Когда же на табло загорелось 5:5 Ангелина совладала эмоции и взяла два гейма.

За матч Калинина подала один эйс, сделала две двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.

Андреева навылет не подавала, двойных ошибок не допускала и использовала два из девяти брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Калинина сыграет с полячкой Магдой Линетт, которой проиграла один раз в 2018-м году.

Победа над Андреевой стала для Калининой 70-й на турнирах WTA и во второй раз она дошла до полуфинала.

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