​​​ Калініна завдяки перемозі над росіянкою вийшла у півфінал турніру у Франції

Українська тенісистка Ангеліна Калініна. Фото: j48tennis

У французькому Руані пройшли чвертьфінальні матчі турніру серії WTA 250. На цій стадії зіграла українка Ангеліна Калініна.

Суперницею українки стала нейтральна росіянка Мірра Андрєєва, повідомив портал Новини.LIVE.

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Тенісистки грали свій перший у кар'єрі матч один з одним і тривав він 1 годину 37 хвилин. Калініна впевнено забрала перший сет, а у другому довелося трохи важче. За рахунку 5:3 на користь українки вона не змогла подати на матч. Коли ж на табло загорілося 5:5 Ангеліна впоралася з емоціями і взяла два гейми.

За матч Калініна подала один ейс, зробила дві подвійні помилки та реалізувала п'ять із десяти брейк-пойнтів.

Андрєєва навиліт не подавала, подвійних помилок не припускала і використовувала два з дев'яти брейк-пойнтів.

У півфіналі турніру Калініна зіграє з полячкою Магдою Лінетт, якій програла один раз у 2018-му році.

Перемога над Андрєєвою стала для Калініної 70-ю на турнірах WTA і вдруге дійшла до півфіналу.

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