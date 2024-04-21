Калинина уступила Линетт и не сумела выйти в финал турнира во Франции

Ангелина Калинина. Фото: Reuters

Украинка Ангелина Калинина не сумела выйти в финал турнира WTA во французском Руане. В полуфинале она уступила Магди Линетту из Польши — 1:6, 6:4, 2:6.

Это была ее возможность в третий раз оказаться в финале, передает Новини.LIVE.

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Калинина сыграла второй полуфинальный матч в этом году. В начале марта Ангелина уступила на этой стадии турниру WTA 250 в Остине.

LINETTE REACHES THE FINAL! 🇵🇱



Магда Линнет потерпела Анхелина Калинина в семифинальном районе (6-1 4-6 6-2).



Она будет работать Stephens - кто пострадал Garcia - в конце. pic.twitter.com/rUO87TBGyF — Relevant Tennis (@RelevantTennis) April 20, 2024

Украинка боролась за свой третий финал на уровне Тура: в 2021 году Калинина проиграла в матче за титул на турнире WTA 250 в Будапеште, а в предыдущем сезоне не смогла доиграть финал на турнире WTA 1000 в Риме.

Седьмой финал для польки

Магда Линетт проведет седьмой решающий матч в карьере и впервые пройдет на грунтовом покрытии. В активе польки два титула на хардовых кортах: в 2019 году Линетт выиграла трофей в Нью-Йорке (WTA 250), а в 2020 году — в Хуахине (WTA 250).

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