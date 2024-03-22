Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Калініна та Ястремська важкими перемогами стартували на тисячнику в Маямі arrow

Калініна та Ястремська важкими перемогами стартували на тисячнику в Маямі

22 березня 2024 12:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Калініна та Ястремська важкими перемогами стартували на тисячнику в Маямі
Даяна Ястремська під час поєдинку. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Маямі на турнірі серії WTA 1000 проходять матчі другого кола. На цій стадії стартували українські тенісистки Ангеліна Калініної та Даяни Ястремської.

Калініна та Ястремська виграли свої матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ангеліна Калініна — Каролін Возняцкі — 5:7, 7:5, 6:4

Калініна у другому колі зіграла з колишньою першою ракеткою світу Каролін Возняцькі із Данії. Матч тривав понад три години.

Після програного першого сета Калініна у другому програвала з рахунком 2:5 і в геймі поступалася 0:30. У наступному геймі Возняцкі подавала на матч-бол. Проте Ангеліна змогла перевернути хід матчу.

У третьому сеті у Возняцькі почалися проблеми зі спиною, що також допомогло Калініній виграти матч.

У наступному колі Калініна побореться проти переможниці матчу Паули Бадоси та Аріни Соболенко.

Дар'я Севілл — Даяна Ястремська — 5:7, 5:7

Ястремська у своєму матчі за дві години переграла 115 ракетку світу Дар'ю Севілл.

Раніше Севілл тричі перемагала українку, тоді як Даяна виграла вперше.

Українка за матч тричі подавала навиліт, зробила дві подвійні помилки та реалізувала шість із 14 брейк-пойнтів.

У третьому колі Ястремська зіграє проти восьмої сіяної Марії Саккарі.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо. 

Хабі Алонсо обирає нову команду — у списку три топклуби. 

Яремчук залишить "Валенсію" — на українця чекають в Італії.

"Динамо" може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться.

"Полісся" знайшло нового тренера в іншому клубі УПЛ.

Даяна Ястремська
Теніс
Ангеліна Калініна
українські тенісисти
Маямі (WTA)

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом