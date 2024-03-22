Калініна та Ястремська важкими перемогами стартували на тисячнику в Маямі

Даяна Ястремська під час поєдинку. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

У Маямі на турнірі серії WTA 1000 проходять матчі другого кола. На цій стадії стартували українські тенісистки Ангеліна Калініної та Даяни Ястремської.

Калініна та Ястремська виграли свої матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ангеліна Калініна — Каролін Возняцкі — 5:7, 7:5, 6:4

Калініна у другому колі зіграла з колишньою першою ракеткою світу Каролін Возняцькі із Данії. Матч тривав понад три години.

Після програного першого сета Калініна у другому програвала з рахунком 2:5 і в геймі поступалася 0:30. У наступному геймі Возняцкі подавала на матч-бол. Проте Ангеліна змогла перевернути хід матчу.

У третьому сеті у Возняцькі почалися проблеми зі спиною, що також допомогло Калініній виграти матч.

У наступному колі Калініна побореться проти переможниці матчу Паули Бадоси та Аріни Соболенко.

Дар'я Севілл — Даяна Ястремська — 5:7, 5:7

Ястремська у своєму матчі за дві години переграла 115 ракетку світу Дар'ю Севілл.

Раніше Севілл тричі перемагала українку, тоді як Даяна виграла вперше.

Українка за матч тричі подавала навиліт, зробила дві подвійні помилки та реалізувала шість із 14 брейк-пойнтів.

У третьому колі Ястремська зіграє проти восьмої сіяної Марії Саккарі.

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