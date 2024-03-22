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​​​​​​​Калинина и Ястремская тяжелыми победами стартовали на тысячнике в Майами

22 марта 2024 12:18
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Агабекян Карен
редактор
​​​​​​​Калинина и Ястремская тяжелыми победами стартовали на тысячнике в Майами
Даяна Ястремская во время поединка. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Майами на турнире серии WTA 1000 проходят матчи второго круга. На этой стадии стартовали украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Калинина и Ястремская выиграли свои матчи, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ангелина Калинина — Каролин Возняцки — 5:7, 7:5, 6:4

Калинина во втором круге сыграла с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании. Матч длился более трех часов.

После проигранного первого сета Калинина во втором проигрывала со счетом 2:5 и в гейме уступала 0:30. В следующем гейме Возняцки подавала на матч-бол. Однако Ангелина смогла перевернуть ход матча.

В третьем сете у Возняцки начались проблемы со спиной, что также помогло Калининой выиграть матч.

В следующем круге Калинина сразится против победительницы матча Паулы Бадосы и Арины Соболенко.

Дарья Сэвилл — Даяна Ястремская — 5:7, 5:7

Ястремская в своем матче за два часа переиграла 115-ю ракетку мира Дарью Сэвилл.

Ранее Сэвилл трижды побеждала украинку, тогда как Даяна выиграла впервые.

Украинка за матч трижды подавала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов.

В третьем круге Ястремская сыграет против восьмой сеяной Марии Саккари.

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Даяна Ястремская
Теннис
Ангелина Калинина
украинские теннисисты
Майами (WTA)

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