Калинина и Ястремская тяжелыми победами стартовали на тысячнике в Майами
В Майами на турнире серии WTA 1000 проходят матчи второго круга. На этой стадии стартовали украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Калинина и Ястремская выиграли свои матчи, сообщил портал Новини.LIVE.
Ангелина Калинина — Каролин Возняцки — 5:7, 7:5, 6:4
Калинина во втором круге сыграла с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании. Матч длился более трех часов.
После проигранного первого сета Калинина во втором проигрывала со счетом 2:5 и в гейме уступала 0:30. В следующем гейме Возняцки подавала на матч-бол. Однако Ангелина смогла перевернуть ход матча.
В третьем сете у Возняцки начались проблемы со спиной, что также помогло Калининой выиграть матч.
В следующем круге Калинина сразится против победительницы матча Паулы Бадосы и Арины Соболенко.
Дарья Сэвилл — Даяна Ястремская — 5:7, 5:7
Ястремская в своем матче за два часа переиграла 115-ю ракетку мира Дарью Сэвилл.
Ранее Сэвилл трижды побеждала украинку, тогда как Даяна выиграла впервые.
Украинка за матч трижды подавала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов.
В третьем круге Ястремская сыграет против восьмой сеяной Марии Саккари.
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