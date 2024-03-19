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В США погиб известный хоккеист и парень второй ракетки мира Соболенко

19 марта 2024 16:35
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В США погиб известный хоккеист и парень второй ракетки мира Соболенко
Константин Кольцов и Арина Соболенко. Фото: росСМИ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Майами, США погиб 42-летний бывший игрок сборной Беларуси по хоккею Константин Кольцов. Он также известен как парень второй ракетки мира, белорусской теннисистки Арины Соболенко.

О смерти Кольцова сообщил российский хоккейный клуб "Салават Юлаев", где Кольцов работает помощником главного тренера.

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Погибший тренер Константин Кольцов. Фото: росСМИ

Погиб парень Арины Соболенко

На текущий момент известно, что Кольцов прибыл в Майами, чтобы поддержать Соболенко на "тысячнике" WTA.

Об официальных причинах смерти не сообщается. В росСМИ некоторые источники заявили о ДТП.

Хоккейная карьера Кольцова длилась с 1997 по 2015 гг. После скандальных президентских выборов в Беларуси в 2020-м году он официально поддержал Александра Лукашенко на фоне массовых протестов. Тогда же поддержку непризнанному президенту РБ оказала Соболенко.

Отметим, что "Салават Юлаев", где работал Кольцов, публично поддерживал полномасштабное российское вторжение в Украину. В конце сезона погибший не продлил контракт с клубом и собирался искать новую команду.

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Хоккей
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