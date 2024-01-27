Соболенко из нейтральной страны обыграла обидчицу Ястремской в финале Australian Open

Арина Соболенко. Фото: Reuters

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из страны с "нейтральным статусом" стала второй раз подряд чемпионкой Открытого чемпионата Австралии-2024. В финале она победила обидчицу украинки Даяны Ястремской китаянку Чжэн Циньвэнь.

Подробности финального матча в материале Новини.LIVE.

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Таким образом, 25-летняя Соболенко взяла свой второй Большой шлем в карьере — она уже становилась чемпионкой Australian Open в прошлом году. Отметим, что вторая ракетка планеты выиграла этот турнир, не проиграв ни сета на пути к титулу.

"Я не могла представить, что выиграю один турнир "Большого шлема", а сейчас выиграла второй год подряд. Я себя удивила в эти две недели. Я была под давлением, но пыталась игнорировать его, не думать о происходящем. Просто пыталась продолжать идти намеченным курсом", — сказала Соболенко после матча.

Ястремская сыграет в Линце

Тем временем Ястремская уже заявила, что готовится к следующему турниру.

🇺🇦 💪 @D_Yastremska becomes the second qualifier in the Open Era to reach the semi-finals at @AustralianOpen in Women's singles after Christine Dorey in 1978! #AusOpen | #BJKCup pic.twitter.com/8pUrU7gxBJ — Billie Jean King Cup (@BJKCup) 24 января 2024

"С нетерпением жду возвращения в Линц. Помню, что этот турнир - особенный. У него прекрасная история и волшебная атмосфера. Прекрасно, что турнир повысил категорию и я счастлива соревноваться в первом его розыгрыше как WTA 500. Я надеюсь перенести свою хорошую энергию и хорошую форму из Австралии в Верхнюю Австрию. С удовольствием поборюсь за титул в Линце", — написала Даяна.

Даяна Ястремская получила от устроителей wild card в основную сетку. На Открытом чемпионате Австралии 23-летняя теннисистка установила национальный рекорд, став первой украинкой, сыгравшей в полуфинале первого "мейджора" в сезоне.

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