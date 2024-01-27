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Соболенко з нейтральної країни переграла кривдницю Ястремської у фіналі Australian Open

27 січня 2024 17:11
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Соболенко з нейтральної країни переграла кривдницю Ястремської у фіналі Australian Open
Аріна Соболенко. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Друга ракетка світу Аріна Соболенко з країни з “нейтральним статусом” стала вдруге поспіль чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії-2024. У фіналі вона перемогла кривдницю українки Даяни Ястремської китаянку Чжен Ціньвень.

Подробиці фінального матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Таким чином 25-річна Соболенко взяла свій другий Великий шолом у кар'єрі — вона вже ставала чемпіонкою Australian Open минулого року. Зазначимо, що друга ракетка планети виграла цей турнір, не програвши ні сета на шляху до титулу.

"Я не могла уявити, що виграю один турнір "Великого шолома", а зараз виграла другий рік поспіль. Я себе здивувала у ці два тижні. Я була під тиском, але намагалася ігнорувати його, не думати про те, що відбувається. Просто намагалася. продовжувати йти наміченим курсом", — сказала Соболенко після матчу.

Ястремська зіграє в Лінці

Тим часом Ястремська вже заявила, що готується до наступного турніру.

"З нетерпінням чекаю повернення в Лінц. Пам'ятаю, що цей турнір - особливий. Він має чудову історію та чарівну атмосферу. Чудово, що турнір підвищив категорію і я щаслива змагатися у першому його розіграші як WTA 500. Я сподіваюся перенести свою гарну енергію та хорошу форму з Австралії до Верхньої Австрії. Із задоволенням поборюся за титул у Лінці", — написала Даяна.

Даяна Ястремська отримала від організаторів wild card в основну сітку. На Відкритому чемпіонаті Австралії 23-річна тенісистка встановила національний рекорд, ставши першою українкою, яка зіграла у півфіналі першого "мейджора" у сезоні.

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Даяна Ястремська
Теніс
Australian Open
Аріна Соболенко

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