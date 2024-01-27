Соболенко з нейтральної країни переграла кривдницю Ястремської у фіналі Australian Open

Аріна Соболенко. Фото: Reuters

Друга ракетка світу Аріна Соболенко з країни з “нейтральним статусом” стала вдруге поспіль чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії-2024. У фіналі вона перемогла кривдницю українки Даяни Ястремської китаянку Чжен Ціньвень.

Подробиці фінального матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Таким чином 25-річна Соболенко взяла свій другий Великий шолом у кар'єрі — вона вже ставала чемпіонкою Australian Open минулого року. Зазначимо, що друга ракетка планети виграла цей турнір, не програвши ні сета на шляху до титулу.

"Я не могла уявити, що виграю один турнір "Великого шолома", а зараз виграла другий рік поспіль. Я себе здивувала у ці два тижні. Я була під тиском, але намагалася ігнорувати його, не думати про те, що відбувається. Просто намагалася. продовжувати йти наміченим курсом", — сказала Соболенко після матчу.

Ястремська зіграє в Лінці

Тим часом Ястремська вже заявила, що готується до наступного турніру.

🇺🇦 💪@D_Yastremska becomes the second qualifier in the Open Era to reach the semi-finals at the @AustralianOpen in Women’s singles after Christine Dorey in 1978!#AusOpen | #BJKCuppic.twitter.com/8pUrU7gxBJ — Billie Jean King Cup (@BJKCup) January 24, 2024

"З нетерпінням чекаю повернення в Лінц. Пам'ятаю, що цей турнір - особливий. Він має чудову історію та чарівну атмосферу. Чудово, що турнір підвищив категорію і я щаслива змагатися у першому його розіграші як WTA 500. Я сподіваюся перенести свою гарну енергію та хорошу форму з Австралії до Верхньої Австрії. Із задоволенням поборюся за титул у Лінці", — написала Даяна.

Даяна Ястремська отримала від організаторів wild card в основну сітку. На Відкритому чемпіонаті Австралії 23-річна тенісистка встановила національний рекорд, ставши першою українкою, яка зіграла у півфіналі першого "мейджора" у сезоні.

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