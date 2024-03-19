У США загинув відомий хокеїст та хлопець другої ракетки світу Соболенко

Костянтин Кольцов та Аріна Соболенко. Фото: росЗМІ

У Маямі США загинув 42-річний колишній гравець збірної Білорусі з хокею Костянтин Кольцов. Він також відомий як хлопець другої ракетки світу, білоруської тенісистки Аріни Соболенко.

Про смерть Кольцова повідомив російський хокейний клуб "Салават Юлаєв", де він працює помічником головного тренера.

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Загинув хлопець Аріни Соболенко

На цю мить відомо, що Кольцов прибув до Майамі, щоб підтримати Соболенко на "тисячнику" WTA.

Про офіційні причини смерті не повідомляється. У росЗМІ деякі джерела заявили про ДТП.

Хокейна кар'єра Кольцова тривала з 1997 до 2015 роки. Після скандальних президентських виборів у Білорусі 2020-го року він офіційно підтримав Олександра Лукашенка на тлі масових протестів. Тоді ж підтримку невизнаному президенту РБ надала Соболенко.

Зазначимо, що Салават Юлаєв, де працював Кольцов, публічно підтримував повномасштабне російське вторгнення в Україну. Наприкінці сезону загиблий не продовжив контракт із клубом та збирався шукати нову команду.

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