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У США загинув відомий хокеїст та хлопець другої ракетки світу Соболенко

19 березня 2024 16:35
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Агабекян Карен
редактор
У США загинув відомий хокеїст та хлопець другої ракетки світу Соболенко
Костянтин Кольцов та Аріна Соболенко. Фото: росЗМІ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Маямі США загинув 42-річний колишній гравець збірної Білорусі з хокею Костянтин Кольцов. Він також відомий як хлопець другої ракетки світу, білоруської тенісистки Аріни Соболенко.

Про смерть Кольцова повідомив російський хокейний клуб "Салават Юлаєв", де він працює помічником головного тренера.

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Загиблий тренер Костянтин Кольцов. Фото: росЗМІ

Загинув хлопець Аріни Соболенко

На цю мить відомо, що Кольцов прибув до Майамі, щоб підтримати Соболенко на "тисячнику" WTA.

Про офіційні причини смерті не повідомляється. У росЗМІ деякі джерела заявили про ДТП.

Хокейна кар'єра Кольцова тривала з 1997 до 2015 роки. Після скандальних президентських виборів у Білорусі 2020-го року він офіційно підтримав Олександра Лукашенка на тлі масових протестів. Тоді ж підтримку невизнаному президенту РБ надала Соболенко.

Зазначимо, що Салават Юлаєв, де працював Кольцов, публічно підтримував повномасштабне російське вторгнення в Україну. Наприкінці сезону загиблий не продовжив контракт із клубом та збирався шукати нову команду.

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Білорусь
смерть
Теніс
Хокей
Аріна Соболенко

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