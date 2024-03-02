Калініна завдяки вольовій перемозі вийшла до півфіналу престижного турніру

Українська тенісистка Ангеліна Калініна. Фото: j48tennis.net

В Остіні, штат Техас, США пройшли чвертьфінали турніру серії WTA 250. В одному з них зіграла українка Ангеліна Калініна.

Суперницею українки була француженка Діан Паррі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ангеліна Калініна — Діан Паррі: 1:6, 6:4, 6:2

Минулого матчу Калініна показала справжню волю до перемоги. Після програного першого сету Ангеліна у другому поступалася геймами 2:4. Потім українка переламала хід протистояння та перемогла у 2-му сеті 6:4.

Ймовірно, трагедія у другому сеті морально зламала Паррі та у третьому вона програла 2:6.

За цей матч, який тривав 2 години та 19 хвилин, Калініна подала три ейси, зробила п'ять подвійних помилок і реалізувала 5 із 14 брейків.

У Паррі у минулій грі дев'ять подач навиліт, дві подвійні помилки та 4 з 12 використаних.

Зазначимо, що Калініна виграла свій третій матч із чотирьох у Паррі.

У півфіналі Калініна зіграє проти 64-ї ракетки світу китаянки Ван Сію.

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