Калініна завдяки вольовій перемозі вийшла до півфіналу престижного турніру
В Остіні, штат Техас, США пройшли чвертьфінали турніру серії WTA 250. В одному з них зіграла українка Ангеліна Калініна.
Суперницею українки була француженка Діан Паррі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Ангеліна Калініна — Діан Паррі: 1:6, 6:4, 6:2
Минулого матчу Калініна показала справжню волю до перемоги. Після програного першого сету Ангеліна у другому поступалася геймами 2:4. Потім українка переламала хід протистояння та перемогла у 2-му сеті 6:4.
Ймовірно, трагедія у другому сеті морально зламала Паррі та у третьому вона програла 2:6.
За цей матч, який тривав 2 години та 19 хвилин, Калініна подала три ейси, зробила п'ять подвійних помилок і реалізувала 5 із 14 брейків.
У Паррі у минулій грі дев'ять подач навиліт, дві подвійні помилки та 4 з 12 використаних.
Зазначимо, що Калініна виграла свій третій матч із чотирьох у Паррі.
У півфіналі Калініна зіграє проти 64-ї ракетки світу китаянки Ван Сію.
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