Костюк та Калініна вийшли до чвертьфіналу престижних турнірів у США

Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Фото: j48tennis.net

Українські тенісистки Марта Костюк та Ангеліна Калініна успішно виступили у другому колі на турнірах серії WTA. Тепер на них чекають чвертьфінали.

Костюк та Калініна зараз перебувають на турнірах у Сан-Дієго та Остіні, повідомив портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк — Тайла Престон — 6:4, 6:3

Шоста сіяна Костюк зустрілася з власницею wild card з Австралії Тайлою Престон у другому колі турніру серії WTA 500 у Сан-Дієго.

Матч тривав 1 годину 33 хвилини, за які Костюк зробила чотири подачі навиліт, дев'ять подвійних помилок та реалізувала 5 із 13 брейк-пойнтів.

Престон один раз подала навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала два з восьми брейків.

У чвертьфіналі українка зіграє з переможцем матчу росіянки Анастасії Павлюченкової та китаянки Сінь Ю Ван.

Ангеліна Калініна — Каміла Осоріо — 6:1, 6:2

Калініна у другому колі турніру WTA 250 в Остіні зустрілася з першою ракеткою Колумбії Камілою Осоріо.

За 1 годину та 7 хвилин Калініна подала один ейс, зробила три подвійні помилки та реалізувала 7 брейків із 10.

У Осоріо не було подач навиліт, вона припустилася п'яти подвійних помилок і реалізувала два з трьох брейків.

У чвертьфіналі турніру в Остіні Калініна зіграє проти француженки Діан Паррі. Раніше дівчата тричі грали одна з одною та двічі перемогла українка.

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