Костюк и Калинина вышли в четвертьфиналы престижных турниров в США

Марта Костюк и Ангелина Калинина. Фото: j48tennis.net

Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина успешно выступили во втором круге на турнирах серии WTA. Теперь их ждут четвертьфиналы.

Костюк и Калинина сейчас находятся на турнирах в Сан-Диего и Остине, сообщил портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк — Тайла Престон — 6:4, 6:3

Шестая сеяная Костюк встретилась с владелицей wild card из Австралии Тайлой Престон во втором круге турнира серии WTA 500 в Сан-Диего.

Матч длился 1 час 33 минуты, за которые Костюк сделала четыре подачи навылет, девять двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

Престон один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из восьми брейков.

В четвертьфинале украинка сыграет с победителем матча россиянки Анастасии Павлюченковой и китаянки Синь Ю Ван.

Ангелина Калинина — Камила Осорио — 6:1, 6:2

Калинина во втором круге турнира WTA 250 в Остине встретилась с первой ракеткой Колумбии Камилой Осорио.

За 1 час и 7 минут Калинина подала один эйс, сделала три двойные ошибки и реализовала 7 брейков из 10.

У Осорио не было подач навылет, она допустила пять двойных ошибок и реализовала два из трех брейков.

В четвертьфинале турнира в Остине Калинина сыграет против француженки Диан Парри. Ранее девушки трижды играли друг с другом и дважды победила украинка.

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