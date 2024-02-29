Костюк и Калинина вышли в четвертьфиналы престижных турниров в США
Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина успешно выступили во втором круге на турнирах серии WTA. Теперь их ждут четвертьфиналы.
Костюк и Калинина сейчас находятся на турнирах в Сан-Диего и Остине, сообщил портал Новини.LIVE.
Марта Костюк — Тайла Престон — 6:4, 6:3
Шестая сеяная Костюк встретилась с владелицей wild card из Австралии Тайлой Престон во втором круге турнира серии WTA 500 в Сан-Диего.
Матч длился 1 час 33 минуты, за которые Костюк сделала четыре подачи навылет, девять двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.
Престон один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из восьми брейков.
В четвертьфинале украинка сыграет с победителем матча россиянки Анастасии Павлюченковой и китаянки Синь Ю Ван.
Ангелина Калинина — Камила Осорио — 6:1, 6:2
Калинина во втором круге турнира WTA 250 в Остине встретилась с первой ракеткой Колумбии Камилой Осорио.
За 1 час и 7 минут Калинина подала один эйс, сделала три двойные ошибки и реализовала 7 брейков из 10.
У Осорио не было подач навылет, она допустила пять двойных ошибок и реализовала два из трех брейков.
В четвертьфинале турнира в Остине Калинина сыграет против француженки Диан Парри. Ранее девушки трижды играли друг с другом и дважды победила украинка.
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