Калинина благодаря волевой победе вышла в полуфинал престижного турнира
В Остине, штат Техас, США прошли четвертьфиналы турнира серии WTA 250. В одном из них сыграла украинка Ангелина Калинина.
Соперницей украинки была француженка Диан Парри, сообщил портал Новини.LIVE.
Ангелина Калинина — Диан Парри: 1:6, 6:4, 6:2
В прошедшем матче Калинина показала настоящую волю к победе. После проигранного первого сета Ангелина во втором уступала по геймам 2:4. Затем украинка переломила ход противостояния и победила во 2-м сете 6:4.
Вероятно, трагедия во втором сете морально сломила Парри и в третьем она проиграла 2:6.
За прошедший матч, который длился 2 часа и 19 минут, Калинина подала три эйса, сделала пять двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейков.
У Парри в прошедшей игре девять подач навылет, две двойные ошибки и 4 из 12 использованных.
Отметим, что Калинина выиграла свой третий матч из четырех у Парри.
В полуфинале Калинина сыграет против 64-й ракетки мира китаянки Ван Сию.
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