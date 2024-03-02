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Калинина благодаря волевой победе вышла в полуфинал престижного турнира

2 марта 2024 08:05
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Агабекян Карен
редактор
Калинина благодаря волевой победе вышла в полуфинал престижного турнира
Украинская теннисистка Ангелина Калинина. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Остине, штат Техас, США прошли четвертьфиналы турнира серии WTA 250. В одном из них сыграла украинка Ангелина Калинина.

Соперницей украинки была француженка Диан Парри, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ангелина Калинина — Диан Парри: 1:6, 6:4, 6:2

В прошедшем матче Калинина показала настоящую волю к победе. После проигранного первого сета Ангелина во втором уступала по геймам 2:4. Затем украинка переломила ход противостояния и победила во 2-м сете 6:4.

Вероятно, трагедия во втором сете морально сломила Парри и в третьем она проиграла 2:6.

За прошедший матч, который длился 2 часа и 19 минут, Калинина подала три эйса, сделала пять двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейков.

У Парри в прошедшей игре девять подач навылет, две двойные ошибки и 4 из 12 использованных.

Отметим, что Калинина выиграла свой третий матч из четырех у Парри.

В полуфинале Калинина сыграет против 64-й ракетки мира китаянки Ван Сию.

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Теннис
Ангелина Калинина
WTA
украинские теннисисты

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