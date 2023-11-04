Караваєв розповів, чи планував Луческу подавати у відставку до гри з Шахтарем

Олександр Караваєв. Фото: Twitter/transfermarktUA

Олександр Караваєв поділився думкою про завершення кар’єри Мірчи Луческу після поразки "Динамо" — "Шахтарю" з рахунком 0:1. За його словами "містер" планував ще раз стати чемпіоном.

Подробиці інтерв’ю Караваєва в матеріалі Новини.LIVE.

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"Про відхід Мірчі дізналися вже після матчу. Коли ми зайшли в роздягальню, він сказав нам про це. Завтра у нас буде збір команди, потім тренування. Коли ми зберемося командою, нам усе скажуть щодо нового наставника", — зізнався він.

Період роботи румунського тренера в київському клубі гравець збірної України буде згадувати з позитивом.

"Прикро, що Луческу подав у відставку саме за таких обставин, коли ми програли. Він дуже хотів дограти цей чемпіонат, виграти його, були великі цілі та плани, але не вийшло. Повторюся, це дуже прикро, адже до цього були хороші часи, ми й Лізі чемпіонів грали, й чемпіонами ставали, й Кубок, й Суперкубок", — сказав Олександр.

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Також захисник "біло-синіх" згадав що, багато молоді перейшло грати в інші чемпіонати.

"Від цього виграв і клуб, і гравці. Зараз у нас теж є багато молоді на перспективу, щоб у майбутньому цих хлопців також продати", — вважає футболіст.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

Мірча Луческу подав у відставку з посади наставника "Динамо" та завершив тренерську кар'єру.

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