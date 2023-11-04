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Караваев рассказал, планировал ли Луческу подавать в отставку до игры с Шахтером

4 ноября 2023 11:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Караваев рассказал, планировал ли Луческу подавать в отставку до игры с Шахтером
Александр Караваев. Фото: Twitter/transfermarktUA
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Александр Караваев поделился мнением о завершении карьеры Мирчи Луческу после поражения "Динамо" "Шахтеру" со счетом 0:1. По его словам, "мистер" планировал еще раз стать чемпионом.

Подробности интервью Караваева в материале Новини.LIVE.

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"Об уходе Мирчи узнали уже после матча. Когда мы зашли в раздевалку, он сказал нам об этом. Завтра у нас будет сбор команды, потом тренировки. Когда мы соберемся командой, нам все скажут по поводу нового наставника", — признался он.

Период работы румынского тренера в киевском клубе игрок сборной Украины будет вспоминать с позитивом.

"Досадно, что Луческу подал в отставку именно при таких обстоятельствах, когда мы проиграли. Он очень хотел доиграть этот чемпионат, выиграть его, были большие цели и планы, но не получилось. Повторюсь, это очень досадно, ведь до этого были хорошие времена, мы и в Лиге чемпионов играли, и чемпионами становились, и Кубок, и Суперкубок", — сказал Александр.

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Также защитник "бело-синих" вспомнил, что многие молодые люди перешли играть в другие чемпионаты.

"От этого выиграл и клуб, и игроки. Сейчас у нас тоже много молодежи на перспективу, чтобы в будущем этих ребят также продать", — считает футболист.

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

Мирча Луческу подал в отставку от должности наставника "Динамо" и завершил тренерскую карьеру.

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