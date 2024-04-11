Караваєв розповів, як Динамо зіграє з Олександрією

Олександр Караваєв на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв описав ситуацію в команді після втрати очок у минулому турі УПЛ. Футболіст розуміє, що "біло-сині" не можуть дозволити собі нову осічку.

Караваєв розповів про підготовку до наступного поєдинку чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Олександр Караваєв працює із м'ячем. Фото: пресслужба клубу

Караваєв готовий допомогти "Динамо"

Минулого туру київська команда вдруге під керівництвом Олександра Шовковського втратила очки. Це ускладнило шанси "Динамо" на здобуття чемпіонського титулу. Олександр Караваєв запевнив, що всі футболісти розуміють ціну кожної помилки на дистанції турніру.

Тренерський штаб "Динамо" проаналізував манеру гри "Олександрії" та склав план на гру, з яким ознайомив футболістів столичної команди. Караваєв вважає підопічних Руслана Ротаня сильним суперником.

"Вони впевнено грають, дотримуються структури. Не сумніваюся, що нам буде дуже важко. Хоча мені подобаються команди, які хочуть грати у футбол і не бояться цього робити. Чекаю на складний, але цікавий матч", — розповів Караваєв.

Після 23 турів УПЛ "Динамо" посідає третє місце у турнірній таблиці. Кияни відстають від "Шахтаря" на чотири бали.

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