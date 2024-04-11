Караваев рассказал, как Динамо сыграет с Александрией

Александр Караваев на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев описал ситуацию в команде после потери очков в прошлом туре УПЛ. Футболист понимает, что "бело-синие" не могут позволить себе новую осечку.

Караваев рассказал о подготовке к следующему поединку чемпионата Украины, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Александр Караваев работает с мячом. Фото: пресс-служба клуба

Караваев готов помочь "Динамо"

В прошлом туре киевская команда во второй раз под руководством Александра Шовковского потеряла очки. Это осложнило шансы "Динамо" на завоевание чемпионского титула. Александр Караваев заверил, что все футболисты понимают цену каждой ошибки на дистанции турнира.

Тренерский штаб "Динамо" проанализировал манеру игры "Александрии" и составил план на игру, с которым ознакомил футболистов столичной команды. Караваев считает подопечных Руслана Ротаня сильным соперником.

"Они уверенно играют, придерживаются структуры. Не сомневаюсь, что нам будет очень трудно. Хотя мне нравятся команды, которые хотят играть в футбол и не боятся этого делать. Жду сложный, но интересный матч", — рассказал Караваев.

После 23 туров УПЛ "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице. Киевляне отстают от "Шахтера" на четыре балла.

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