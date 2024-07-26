Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Карпати обрали новим тренером колишнього асистента Маркевича — про кого йдеться arrow

Карпати обрали новим тренером колишнього асистента Маркевича — про кого йдеться

26 липня 2024 13:49
Валерій Ковалевич - Редактор
Єзерський став головним тренером юнацької команди Карпат
Футболісти "Карпат" перед матчем. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/
Валерій Ковалевич - Редактор

Відставка Мирона Маркевича з посади головного тренера "Карпат" запустила ланцюжок подій у львівській команді. Згодом змінився майже весь штаб "зелено-білих".

Володимир Єзерський отримав нову посаду у "Карпатах", повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Керівництво львівських "Карпат" обрало нового головного тренера юнацької команди. Колишній асистент Мирона Маркевича Володимир Єзерський обійме посаду наставника "Карпат" U-19.

Володимир Єзерський
Володимир Єзерський у "Карпатах". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Що відомо про Єзерського

Колишній захисник збірної України завершив кар'єру гравця у 2013 році. Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 року виступав на професійному рівні за "Карпати", "Динамо", "Шахтар", "Дніпро" та інші команди УПЛ.

Після завершення ігрової кар'єри Єзерський працював із юнацькими збірними України. Він допомагав Олексію Михайличенку керувати грою України U-19 на юнацькому Євро-2024, де "синьо-жовті" дійшли до півфіналу.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.

Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця. 

Молодий талант "Динамо" та збірної України підтвердив, що його хочуть купити в Англії. 

Миколенко в "Наполі" — італійський клуб зробив заяву з приводу трансферу. 

Довбик за крок від трансферу — який клуб обрав форвард. 

спорт футбол Збірна України з футболу тренер Карпати Львів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

17 липня 2024

15:07У Китаї бурхливо обговорюють ймовірність інсульту у Сі Цзиньпіна, — ЗМІ