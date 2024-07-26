Єзерський став головним тренером юнацької команди Карпат

Футболісти "Карпат" перед матчем. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Відставка Мирона Маркевича з посади головного тренера "Карпат" запустила ланцюжок подій у львівській команді. Згодом змінився майже весь штаб "зелено-білих".

Володимир Єзерський отримав нову посаду у "Карпатах", повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Керівництво львівських "Карпат" обрало нового головного тренера юнацької команди. Колишній асистент Мирона Маркевича Володимир Єзерський обійме посаду наставника "Карпат" U-19.

Володимир Єзерський у "Карпатах". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Що відомо про Єзерського

Колишній захисник збірної України завершив кар'єру гравця у 2013 році. Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 року виступав на професійному рівні за "Карпати", "Динамо", "Шахтар", "Дніпро" та інші команди УПЛ.

Після завершення ігрової кар'єри Єзерський працював із юнацькими збірними України. Він допомагав Олексію Михайличенку керувати грою України U-19 на юнацькому Євро-2024, де "синьо-жовті" дійшли до півфіналу.

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