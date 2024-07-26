Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Михайленко заявив, що гравці збірної України плакали після поразки від Франції arrow

Михайленко заявив, що гравці збірної України плакали після поразки від Франції

26 липня 2024 10:20
Валерій Ковалевич - Редактор
Михайленко розповів про реакцію українських гравців на поразку від Франції
Тренер Дмитро Михайленко під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

Юнацька збірна України не змогла вийти у фіналі чемпіонату Європи U-19. Команда Дмитра Михайленка болісно відреагувала на поразку від Франції у півфіналі.

Михайленко назвав причини ураження своєї команди в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

Читайте також:

Збірна України U-19 зіграла не в оптимальному складі з однолітками із Франції у півфіналі Євро-2024. "Синьо-жовтим" не вистачало атакувального потенціалу Матвія Пономаренка та Анатолія Маткевича. У другому таймі українська команда пропустила гол, який вирішив результат протистояння.

Збірна України U-19
Тренування юнацької збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Михайленко сказав про матч

Головний тренер збірної України відзначив хорошу гру своєї команди, яка гідно протистояла французам протягом всього півфінального поєдинку. "Синьо-жовті" створили небезпечні моменти біля воріт суперника в обох таймах, але не змогли їх реалізувати.

Михайленко розповів, що його підопічні плакали у роздягальні після матчу. Юні українські футболісти повністю виклалися під час виступів на турнірі та продемонстрували високу майстерність, яка дозволила дійти до стадії півфіналу.

"Емоції трохи пройдуть, і ми по-іншому дивитимемося і на гру, і на результат. Для мене великий позитив у тому, що ми вийшли у фінальну частину чемпіонату світу, ми серед квартету найкращих команд Європи", — пояснив Михайленко.

Успішна гра на Євро-2024 дозволить цій команді взяти участь у чемпіонаті світу U-20, який відбудеться у Чилі.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.

Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця. 

Молодий талант "Динамо" та збірної України підтвердив, що його хочуть купити в Англії. 

Зінченко з дружиною повернулися до Києва — футболіст відкрив в Україні ресторан. 

Трансферу Довбика в "Атлетіко" хочуть завадити два топові клуби — вони можуть дати більше. 

спорт футбол Дмитро Михайленко Збірна України U-19

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

17 липня 2024

15:07У Китаї бурхливо обговорюють ймовірність інсульту у Сі Цзиньпіна, — ЗМІ