Михайленко розповів про реакцію українських гравців на поразку від Франції

Михайленко заявив, що гравці збірної України плакали після поразки від Франції
Юнацька збірна України не змогла вийти у фіналі чемпіонату Європи U-19. Команда Дмитра Михайленка болісно відреагувала на поразку від Франції у півфіналі.
Михайленко назвав причини ураження своєї команди в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.
Збірна України U-19 зіграла не в оптимальному складі з однолітками із Франції у півфіналі Євро-2024. "Синьо-жовтим" не вистачало атакувального потенціалу Матвія Пономаренка та Анатолія Маткевича. У другому таймі українська команда пропустила гол, який вирішив результат протистояння.
Що Михайленко сказав про матч
Головний тренер збірної України відзначив хорошу гру своєї команди, яка гідно протистояла французам протягом всього півфінального поєдинку. "Синьо-жовті" створили небезпечні моменти біля воріт суперника в обох таймах, але не змогли їх реалізувати.
Михайленко розповів, що його підопічні плакали у роздягальні після матчу. Юні українські футболісти повністю виклалися під час виступів на турнірі та продемонстрували високу майстерність, яка дозволила дійти до стадії півфіналу.
"Емоції трохи пройдуть, і ми по-іншому дивитимемося і на гру, і на результат. Для мене великий позитив у тому, що ми вийшли у фінальну частину чемпіонату світу, ми серед квартету найкращих команд Європи", — пояснив Михайленко.
Успішна гра на Євро-2024 дозволить цій команді взяти участь у чемпіонаті світу U-20, який відбудеться у Чилі.
Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.
Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця.
Молодий талант "Динамо" та збірної України підтвердив, що його хочуть купити в Англії.
Зінченко з дружиною повернулися до Києва — футболіст відкрив в Україні ресторан.
Трансферу Довбика в "Атлетіко" хочуть завадити два топові клуби — вони можуть дати більше.
Читайте Новини.LIVE!