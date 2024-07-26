Михайленко розповів про реакцію українських гравців на поразку від Франції

Тренер Дмитро Михайленко під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Юнацька збірна України не змогла вийти у фіналі чемпіонату Європи U-19. Команда Дмитра Михайленка болісно відреагувала на поразку від Франції у півфіналі.

Михайленко назвав причини ураження своєї команди в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

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Збірна України U-19 зіграла не в оптимальному складі з однолітками із Франції у півфіналі Євро-2024. "Синьо-жовтим" не вистачало атакувального потенціалу Матвія Пономаренка та Анатолія Маткевича. У другому таймі українська команда пропустила гол, який вирішив результат протистояння.

Тренування юнацької збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Михайленко сказав про матч

Головний тренер збірної України відзначив хорошу гру своєї команди, яка гідно протистояла французам протягом всього півфінального поєдинку. "Синьо-жовті" створили небезпечні моменти біля воріт суперника в обох таймах, але не змогли їх реалізувати.

Михайленко розповів, що його підопічні плакали у роздягальні після матчу. Юні українські футболісти повністю виклалися під час виступів на турнірі та продемонстрували високу майстерність, яка дозволила дійти до стадії півфіналу.

"Емоції трохи пройдуть, і ми по-іншому дивитимемося і на гру, і на результат. Для мене великий позитив у тому, що ми вийшли у фінальну частину чемпіонату світу, ми серед квартету найкращих команд Європи", — пояснив Михайленко.

Успішна гра на Євро-2024 дозволить цій команді взяти участь у чемпіонаті світу U-20, який відбудеться у Чилі.

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