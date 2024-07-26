Україна U-19 програла Франції U-19 у півфіналі Євро-2024 з рахунком 0-1

Матч Франція — Україна. Фото: УАФ

У Белфасті відбувся півфінал чемпіонату Європи-2024 серед юнаків до 19 років. Збірна України U-19 зустрілися з однолітками з Франції.

Українці поступилися з рахунком 0:1 та припинили боротьбу на турнірі, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Матч Франція — Україна

Французи перед матчем були великими фаворитами, оскільки вони й на турнірі виглядали впевненіше, то того ж у них не було таких втрат як у України, яка через дискваліфікацію залишилась без трьох основних гравців.

При цьому Україні вдалося здивувати фаворитів, оскільки найнебезпечніші моменти першого тайму були у синьо-жовтих. Спершу Михавко не влучив у порожні ворота, а потім Гусєв пробив у перекладину.

У другому таймі Франція додала в атаці й змогла забити. На 61-й хвилині після кутового з лівого флангу Атанган головою пробив Крапивцова.

Після забитого голу французи добре відпрацювали в захисті та не дозволило суперникам створювати моменти. Тому саме вони перемогли у матчі та зіграють фінал з Іспанією.

Франція U-19 — Україна U-19 — 1:0

Гол: Атангана, 61

Франція U-19: Бенгі — Кюмбеді, Гоміс, Жаке, Сумаоро — Атангана, Маюлю (Амугу, 62), Бенама — Мішаль (Аїкі, 46), Нгура (Крупі, 62), Буабре (Баоя, 80).

Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Єрмачков (Обіная, 79), Михавко (Дігтярь, 79), Огарков — Мельниченко — Синчук, Цуканов (Шевченко, 63), Кревсун, Гаджиєв — Богданов (Тутєров, 46).

Попередження: Сумаоро — Цуканов, Синчук

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.

Найеротичніша Олімпіада — навіщо спортсменам дали тисячі засобів для інтимного захисту та гігієни.

Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця.

Молодий талант "Динамо" та збірної України підтвердив, що його хочуть купити в Англії.

Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер.