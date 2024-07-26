Украина U-19 проиграла Франции U-19 в полуфинале Евро-2024 со счетом 0-1

Матч Франция — Украина. Фото: УАФ

В Белфасте прошел полуфинал чемпионата Европы-2024 среди юношей до 19 лет. Сборная Украины U-19 встретилась со сверстниками из Франции.

Украинцы уступили со счетом 0:1 и прекратили борьбу на турнире, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Франция — Украина

Французы перед матчем были большими фаворитами, поскольку они и на турнире выглядели увереннее, и у них не было таких потерь как у Украины, которая из-за дисквалификации осталась без трех основных игроков.

При этом Украине удалось удивить фаворитов, поскольку самые опасные моменты первого тайма были у сине-желтых. Сначала Михавко не попал в пустые ворота, а затем Гусев пробил в перекладину.

Во втором тайме Франция прибавила в атаке и смогла забить. На 61-й минуте после углового с левого фланга Атанган головой пробил Крапивцова.

После забитого гола французы хорошо отработали в защите и не позволили соперникам создавать моменты. Потому именно они победили в матче и сыграют финал с Испанией.

Франция U-19 — Украина U-19 — 1:0

Гол: Атангана, 61

Франция U-19: Бенги — Кюмбеди, Гомис, Жаке, Сумаоро — Атангана, Маюлю (Амугу, 62), Бенама — Мишаль (Аики, 46), Нгура (Крупи, 62), Буабре (Баоя, 80).

Украина U-19: Крапивцов — Гусев, Ермачков (Обиная, 79), Михавко (Дигтярь, 79), Огарков — Мельниченко — Синчук, Цуканов (Шевченко, 63), Кревсун, Гаджиев — Богданов (Тутеров, 46).

Предупреждение: Сумаоро — Цуканов, Синчук

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