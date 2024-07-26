Михайленко рассказал о реакции украинских игроков на поражение от Франции

Тренер Дмитрий Михайленко во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Юношеская сборная Украины не смогла выйти в финале чемпионата Европы U-19. Команда Дмитрия Михайленко болезненно отреагировала на поражение от Франции в полуфинале.

Михайленко назвал причины поражения своей команды в интервью официальному сайту УАФ.

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Тренировка юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Михайленко сказал о матче

Главный тренер сборной Украины отметил хорошую игру своей команды, которая достойно противостояла французам на протяжение всего полуфинального поединка. "Сине-желтые" создали опасные моменты у ворот соперника в обоих таймах, но не сумели их реализовать.

Михайленко рассказал, что его подопечные плакали в раздевалке после матча. Юные украинские футболисты полностью выложились во время выступлений на турнире и продемонстрировали высокое мастерство, которое позволило дойти до стадии полуфинала.

"Эмоции немного пройдут, и мы будем по-другому смотреть и на игру, и на результат. Для меня большой позитив в том, что мы вышли в финальную часть чемпионата мира, мы среди квартета лучших команд Европы", — объяснил Михайленко.

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