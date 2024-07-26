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Михайленко заявил, что игроки сборной Украины плакали после поражения от Франции

26 июля 2024 10:20
Валерий Ковалевич - Редактор
Михайленко рассказал о реакции украинских игроков на поражение от Франции
Тренер Дмитрий Михайленко во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Юношеская сборная Украины не смогла выйти в финале чемпионата Европы U-19. Команда Дмитрия Михайленко болезненно отреагировала на поражение от Франции в полуфинале.

Михайленко назвал причины поражения своей команды в интервью официальному сайту УАФ. 

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Сборная Украины U-19 сыграла не в оптимальном составе со сверстниками из Франции в полуфинале Евро-2024. "Сине-желтым" не хватало атакующего потенциала Матвея Пономаренко и Анатолия Маткевича. Во второй тайме украинская команда пропустила гол, который решил исход противостояния. 

Сборная Украины U-19
Тренировка юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Михайленко сказал о матче 

Главный тренер сборной Украины отметил хорошую игру своей команды, которая достойно противостояла французам на протяжение всего полуфинального поединка. "Сине-желтые" создали опасные моменты у ворот соперника в обоих таймах, но не сумели их реализовать. 

Михайленко рассказал, что его подопечные плакали в раздевалке после матча. Юные украинские футболисты полностью выложились во время выступлений на турнире и продемонстрировали высокое мастерство, которое позволило дойти до стадии полуфинала. 

"Эмоции немного пройдут, и мы будем по-другому смотреть и на игру, и на результат. Для меня большой позитив в том, что мы вышли в финальную часть чемпионата мира, мы среди квартета лучших команд Европы", — объяснил Михайленко.

Успешная игра на Евро-2024 позволит этой команде принять участие в чемпионате мира U-20, который пройдет в Чили. 

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Зинченко с женой вернулись в Киев — футболист открыл в Украине ресторан. 

Трансферу Довбика в "Атлетико" хотят помешать два топовых клуба — они могут дать больше.

спорт футбол Дмитрий Михайленко Сборная Украины U-19

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