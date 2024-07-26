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Карпаты выбрали новым тренером бывшего ассистента Маркевича — о ком идет речь

26 июля 2024 13:49
Валерий Ковалевич - Редактор
Езерский стал главным тренером юношеской команды Карпат
Футболисты "Карпат" перед матчем. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/
Валерий Ковалевич - Редактор

Отставка Мирона Маркевича с поста главного тренера "Карпат" запустила цепочку событий во львовской команде. Со временем сменился почти весь штаб "зелено-белых".

Владимир Езерский получил новую должность в "Карпатах", сообщил журналист Игорь Бурбас

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Руководство львовских "Карпат" выбрало нового главного тренера юношеской команды. Бывший ассистент Мирона Маркевича Владимир Езерский займет должность наставника "Карпат" U-19. 

Владимир Езерский
Владимир Езерский в "Карпатах". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Что известно о Езерском 

Бывший защитник сборной Украины завершил карьеру игрока в 2013 году. Четвертьфиналист чемпионата мира 2006 года выступал на профессиональном уровне за "Карпаты", "Динамо", "Шахтер", "Днепр" и другие команды УПЛ. 

После завершения игровой карьеры Езерский работал с юношескими сборными Украины. Он помогал Алексею Михайличенко руководить игрой Украины U-19 на юношеском Евро-2024, где "сине-желтые" дошли до полуфинала. 

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера. 

Довбик в шаге от трансфера — какой клуб выбрал форвард. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу тренер Карпаты Львов

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