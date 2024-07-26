Езерский стал главным тренером юношеской команды Карпат

Футболисты "Карпат" перед матчем. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Отставка Мирона Маркевича с поста главного тренера "Карпат" запустила цепочку событий во львовской команде. Со временем сменился почти весь штаб "зелено-белых".

Владимир Езерский получил новую должность в "Карпатах", сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Владимир Езерский в "Карпатах". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Что известно о Езерском

Бывший защитник сборной Украины завершил карьеру игрока в 2013 году. Четвертьфиналист чемпионата мира 2006 года выступал на профессиональном уровне за "Карпаты", "Динамо", "Шахтер", "Днепр" и другие команды УПЛ.

После завершения игровой карьеры Езерский работал с юношескими сборными Украины. Он помогал Алексею Михайличенко руководить игрой Украины U-19 на юношеском Евро-2024, где "сине-желтые" дошли до полуфинала.

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