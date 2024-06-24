Представник львівських Карпат загинув під час бою на фронті

Роман Когут у війську. Фото: Четверта студія

У бою з російськими окупантами на одній із гарячих точок фронту загинув представник львівських "Карпат". Він поповнив список захисників України, які стали жертвою агресії інтервентів.

Роман Когут добровільно приєднався до Збройних сил України, повідомляє "Четверта студія".

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Роман Когут брав участь у відбитті російського наступу в одній з областей, де інтервенти намагаються зламати опір українських військовослужбовців. У п'ятницю, 21 червня, у бою з окупантами представник "Карпат" загинув.

Ким був Роман Когут

До початку повномасштабного вторгнення росіян до України Роман Когут працював у футбольному клубі "Карпати". Він був відомий також завдяки участі в історичних реконструкціях як в Україні, так і в інших країнах.

Когут добровільно приєднався до ЗСУ 24 лютого 2022 року. З того часу він неодноразово брав участь у бойових сутичках з окупантами.

"Карпати" висловили співчуття родині Романа Когута, якого характеризують як чудову людину та відважного воїна.

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