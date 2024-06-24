Представитель Карпаты Львов погиб во время боя на фронте

Роман Когут в армии. Фото: Четверта студія

В бою с российскими оккупантами на одной из горячих точек фронта погиб представитель львовских "Карпат". Он пополнил список защитников Украины, которые стали жертвой агрессии интервентов.

Роман Когут добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины, сообщает "Четверта студія".

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Роман Когут участвовал в отражении российского наступления в одной из областей, где интервенты пытаются сломить сопротивление украинских военнослужащих. В пятницу, 21 июня, в бою с оккупантами представитель "Карпат" погиб.

Кем был Роман Когут

До начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Роман Когут работал в футбольном клубе "Карпаты". Он был известен еще и благодаря участию в исторических реконструкциях как в Украине, так и в других странах.

Когут добровольно присоединился к ВСУ 24 февраля 2022 года. С тех пор он неоднократно участвовал в боевых столкновениях с оккупантами.

"Карпаты" выразили соболезнования семье Романа Когута, которого характеризуют как замечательного человека и отважного воина.

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