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Карпаты объявили о гибели на фронте своего работника

24 июня 2024 15:45
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Представитель Карпаты Львов погиб во время боя на фронте
Роман Когут в армии. Фото: Четверта студія
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В бою с российскими оккупантами на одной из горячих точек фронта погиб представитель львовских "Карпат". Он пополнил список защитников Украины, которые стали жертвой агрессии интервентов. 

Роман Когут добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины, сообщает "Четверта студія". 

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Роман Когут участвовал в отражении российского наступления в одной из областей, где интервенты пытаются сломить сопротивление украинских военнослужащих. В пятницу, 21 июня, в бою с оккупантами представитель "Карпат" погиб. 

Кем был Роман Когут 

До начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Роман Когут работал в футбольном клубе "Карпаты". Он был известен еще и благодаря участию в исторических реконструкциях как в Украине, так и в других странах. 

Когут добровольно присоединился к ВСУ 24 февраля 2022 года. С тех пор он неоднократно участвовал в боевых столкновениях с оккупантами. 

"Карпаты" выразили соболезнования семье Романа Когута, которого характеризуют как замечательного человека и отважного воина. 

Напомним, "Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

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футбол
Спортсмены в ВСУ
Карпаты Львов

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