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Карпати та Ворскла сильнішого не виявили — відео

31 серпня 2024 15:48
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Карпати та Ворскла зіграли внічию у п’ятому турі УПЛ
Матч "Карпати" — "Ворскла". Фото: "Карпати"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Українській прем’єр-лізі проходять матчі п’ятого туру. В першій суботній грі "Карпати" зустрілися з "Ворсклою".

Команди зіграли в нічию, повідомив портал Новини.LIVE.

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Львів’янам вдалося першим відкрити рахунок. На 15-й хвилині після прострілу Чачуа Шах замкнув передачу та відкрив рахунок. Для футболіста це був другий гол в сезоні.

"Карпати" після голу продовжило створювати моменти та могло робити рахунок більшим.

На початку другого тайму "Ворскла" зрівняла рахунок. Бацула подав з лівого флангу, а Крупський скинув під удар Скляру — 1:1.

У другому таймі вже "Ворскла" мала більше моментів та могла збільшити рахунок. При цьому "Карпати" втримали рахунок.

"Карпати" — "Ворскла" — 1:1

Голи: Шах, 15 — Скляр, 57

"Карпати": Кемкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Очеретько, Альварес, Чачуа (Тлумак, 90+3) — Підлепенець (Кузик, 81), Ігор (Костенко, 64), Шах (Стеніо, 64).

"Ворскла": Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Корнієнко (Бацула, 46) — Павлюк (Хрипчук, 80), Скляр (Нестеренко, 80), Челядін — Кане (Ндукве, 75), Ковталюк (Ієде, 59), Мякушко.

Попередження: Альварес, Мірошніченко — Ковталюк, Чорноморець

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Карпати футбол УПЛ Ворскла

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