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Ворскла несподівано заробила 1,5 млн євро на трансфері футболіста

31 серпня 2024 12:19
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ворскла продала Сефері в Бодрумспор за 1,5 млн евро
Гравці полтавської "Ворскли" на тренуванні. Фото: "Ворскла"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Полтавська "Ворскла" продала гравця, який не грав за них минулого сезону. При цьому український клуб заробили на трансфері семизначну суму.

На гравцеві клуб заробив 1,5 млн євро, повідомив портал "Трансфермаркт".

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"Ворскла" залишилась без форварда

Полтавський клуб продав 27-річного Тауланта Сефері у турецький "Бодрумспор".

Сефері підписав контракт, розрахований до 30 червня 2027 року.

Минулого сезону Сефері виступав в ОАЕ за "Бані Яс", у складі якого забив 12 голів та зробив вісім асистів у 28 матчах. Попри хороші виступи, футболіста не стали викуповувати, хоч у них й було таке право.

Футболіст міг перейти у клуби з Німеччини, Хорватії, але найбільш вигідна пропозиція була від "Бодрумспора".

У "Ворсклу" Сефері перейшов у 2022 році та за весь час провів 28 поєдинків і забив 13 м'ячів.

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