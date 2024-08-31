Ворскла продала Сефері в Бодрумспор за 1,5 млн евро

Гравці полтавської "Ворскли" на тренуванні. Фото: "Ворскла"

Полтавська "Ворскла" продала гравця, який не грав за них минулого сезону. При цьому український клуб заробили на трансфері семизначну суму.

На гравцеві клуб заробив 1,5 млн євро, повідомив портал "Трансфермаркт".

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Полтавський клуб продав 27-річного Тауланта Сефері у турецький "Бодрумспор".

Сефері підписав контракт, розрахований до 30 червня 2027 року.

Минулого сезону Сефері виступав в ОАЕ за "Бані Яс", у складі якого забив 12 голів та зробив вісім асистів у 28 матчах. Попри хороші виступи, футболіста не стали викуповувати, хоч у них й було таке право.

Футболіст міг перейти у клуби з Німеччини, Хорватії, але найбільш вигідна пропозиція була від "Бодрумспора".

У "Ворсклу" Сефері перейшов у 2022 році та за весь час провів 28 поєдинків і забив 13 м'ячів.

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