Ворскла продала Сефере в Бодрумспор за 1,5 млн евро

Ворскла неожиданно заработала 1,5 млн евро на трансфере футболиста
Полтавская "Ворскла" продала игрока, не игравшего за них в прошлом сезоне. При этом украинский клуб заработал на трансфере семизначную сумму.
На игроке клуб заработал 1,5 млн евро, сообщил портал "Трансфермаркт".
"Ворскла" осталась без форварда
Полтавский клуб продал 27-летнего Тауланта Сефери в турецкий "Бодрумспор".
Сефер подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года.
В прошлом сезоне Сефери выступал в ОАЭ за "Бани Яс", в составе которого забил 12 голов и сделал восемь ассистов в 28 матчах. Несмотря на хорошие выступления футболиста не стали выкупать, хотя у них и было такое право.
Футболист мог перейти в клубы из Германии, Хорватии, но наиболее выгодное предложение было от "Бодрумспора".
В "Ворскле" Сефери перешел в 2022 году и за все время провел 28 поединков и забил 13 мячей.
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