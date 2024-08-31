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Ворскла неожиданно заработала 1,5 млн евро на трансфере футболиста

31 августа 2024 12:19
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ворскла продала Сефере в Бодрумспор за 1,5 млн евро
Игроки полтавской "Ворсклы" на тренировке. Фото: "Ворскла"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Полтавская "Ворскла" продала игрока, не игравшего за них в прошлом сезоне. При этом украинский клуб заработал на трансфере семизначную сумму.

На игроке клуб заработал 1,5 млн евро, сообщил портал "Трансфермаркт".

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Полтавский клуб продал 27-летнего Тауланта Сефери в турецкий "Бодрумспор".

Сефер подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года.

В прошлом сезоне Сефери выступал в ОАЭ за "Бани Яс", в составе которого забил 12 голов и сделал восемь ассистов в 28 матчах. Несмотря на хорошие выступления футболиста не стали выкупать, хотя у них и было такое право.

Футболист мог перейти в клубы из Германии, Хорватии, но наиболее выгодное предложение было от "Бодрумспора".

В "Ворскле" Сефери перешел в 2022 году и за все время провел 28 поединков и забил 13 мячей.

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