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Карпаты и Ворскла не выявили сильнейшего — видео

31 августа 2024 15:48
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Карпаты и Ворскла сыграли вничью в пятом туре УПЛ
Матч "Карпаты" — "Ворскла". Фото: "Карпаты"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Украинской премьер-лиге проходят матчи пятого тура. В первой субботней игре "Карпаты" встретились с "Ворсклой".

Команды сыграли в ничью, сообщил портал Новини.LIVE.

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Львовянам удалось первым открыть счет. На 15-й минуте после прострела Чачуа Шах замкнул передачу и открыл счет. Для футболиста это был второй гол в сезоне.

"Карпаты" после гола продолжили создавать моменты и могли сделать счет больше.

В начале второго тайма "Ворскла" сравняла счет. Бацула подал с левого фланга, а Крупский сбросил под удар Скляру — 1:1.

Во втором тайме уже "Ворскла" имела больше моментов и могла увеличить счет. При этом "Карпаты" удержали счет.

"Карпаты" — "Ворскла" — 1:1

Голы: Шах, 15 — Скляр, 57

"Карпаты": Кемкин — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко — Очеретько, Альварес, Чачуа (Тлумак, 90+3) — Подлепенец (Кузик, 81), Игорь (Костенко, 64), Шах (Стенио, 64).

"Ворскла": Исенко — Крупский, Гучек, Черноморец, Корниенко (Бацула, 46) — Павлюк (Хрипчук, 80), Скляр (Нестеренко, 80), Челядин — Кане (Ндукве, 75), Ковталюк (Иеде, 59).

Предупреждения: Альварес, Мирошниченко — Ковталюк, Черноморец

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