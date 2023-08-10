Кейн йде з "Тоттенгема": клуб прощається з капітаном

Харрі Кейн святкує гол. Фото: REUTERS/Paul Childs

Англійський "Тоттенгем" та мюнхенська "Баварія" досягли домовленості про перехід Харрі Кейна. Трансфер відбудеться вже наступного тижня.

Одна з найгучніших трансферних саґ літа наближається до кінця, повідомляє Kicker.

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Деталі трансферу Кейна

Контракт англійського футболіста з "Тоттенгемом" спливає за рік. Декілька місяців тому Харрі Кейн заявив, що не хоче продовжувати угоду з клубом. У керівництва лондонців було два варіанти: продати свою зірку цього літа або залишити її на рік і через 12 місяців відпустити безкоштовно.

Лідери "Тоттенгема" Кейн та Сон. Фото: REUTERS/Paul Childs

Поступово основним претендентом на Кейна стала "Баварія". Англійський "Тоттенгем" довгий час не погоджувався продати гравця до мюнхенського клубу. Однак німці виявили завзятість і в результаті досягли своєї мети. "Баварії" вдалося домовитися з "Тоттенгемом", і цей трансфер може стати одним із рекордних в історії обох клубів.

"Баварії" залишилося домовитися із самим футболістом про деталі контракту. Передбачається, що Кейн відіграє в Мюнхені щонайменше чотири найближчі роки. Його зарплата зросте порівняно з тим, скільки Гаррі отримує у Лондоні.

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