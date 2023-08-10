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Кейн уходит из "Тоттенхэма": клуб прощается с капитаном

10 августа 2023 13:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн уходит из "Тоттенхэма": клуб прощается с капитаном
Харри Кейн празднует гол. Фото: REUTERS/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Тоттенхэм" и мюнхенская "Бавария" достигли договоренности о переходе Харри Кейна. Трансфер состоится уже на следующей неделе. 

Одна из самых громких трансферных саг лета приближается к концу, сообщает Kicker

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"Бавария" сделала "Тоттенхэму" третье предложение по капитану сборной Англии Харри Кейну. Лондонский клуб получит 100 млн евро, не считая бонусов за удачное выступление форварда на "Альянц Арене". 

Детали трансфера Кейна 

Контракт английского футболиста с "Тоттенхэмом" истекает через год. Несколько месяцев назад Харри Кейн заявил, что не хочет продлевать соглашение с клубом. У руководства лондонцев было два варианта: продать свою звезду этим летом или оставить ее на год и через 12 месяцев отпустить бесплатно. 

Кейн и Сон
Лидеры "Тоттенхэма" Кейн и Сон. Фото: REUTERS/Paul Childs

Постепенно основным претендентом на Кейна стала "Бавария". Английский "Тоттенхэм" долгое время не соглашался продать игрока в мюнхенский клуб. Однако немцы проявили упорство и в итоге достигли своей цели. "Баварии" удалось договориться с "Тоттенхэмом", и этот трансфер может стать одним из рекордных в истории обоих клубов. 

"Баварии" осталось договориться с самим футболистом о деталях контракта. Предполагается, что Кейн отыграет в Мюнхене как минимум четыре ближайших года. Его зарплата вырастет по сравнению с тем, сколько Гарри получает в Лондоне. 

Напомним, Зинченко ждут в чемпионате Италии: "Арсенал" может продать украинца. 

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