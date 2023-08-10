Кейн уходит из "Тоттенхэма": клуб прощается с капитаном

Харри Кейн празднует гол. Фото: REUTERS/Paul Childs

Английский "Тоттенхэм" и мюнхенская "Бавария" достигли договоренности о переходе Харри Кейна. Трансфер состоится уже на следующей неделе.

Одна из самых громких трансферных саг лета приближается к концу, сообщает Kicker.

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Детали трансфера Кейна

Контракт английского футболиста с "Тоттенхэмом" истекает через год. Несколько месяцев назад Харри Кейн заявил, что не хочет продлевать соглашение с клубом. У руководства лондонцев было два варианта: продать свою звезду этим летом или оставить ее на год и через 12 месяцев отпустить бесплатно.

Лидеры "Тоттенхэма" Кейн и Сон. Фото: REUTERS/Paul Childs

Постепенно основным претендентом на Кейна стала "Бавария". Английский "Тоттенхэм" долгое время не соглашался продать игрока в мюнхенский клуб. Однако немцы проявили упорство и в итоге достигли своей цели. "Баварии" удалось договориться с "Тоттенхэмом", и этот трансфер может стать одним из рекордных в истории обоих клубов.

"Баварии" осталось договориться с самим футболистом о деталях контракта. Предполагается, что Кейн отыграет в Мюнхене как минимум четыре ближайших года. Его зарплата вырастет по сравнению с тем, сколько Гарри получает в Лондоне.

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