Кейн встановив рекорд ЛЧ і дав прогноз на матч у відповідь з Реалом

Харрі Кейн святкує гол у ворота "Реала". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Форвард "Баварії" Харрі Кейн допоміг своїй команді уникнути поразки у першому півфіналі Ліги чемпіонів із мадридським "Реалом". Англієць переграв Андрія Луніна під час пенальті.

"Баварія" та "Реал" зіграли внічию в Мюнхені з рахунком 2:2, а Кейн прокоментував результат матчу в інтерв'ю TNT Sports.

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Харрі Кейн встановив унікальний рекорд у Лізі чемпіонів. У сезоні 2023/2024 він зробив уже 11 результативних дій. На рахунку 30-річного форварда вісім забитих м'ячів та три результативні передачі. Він уже перевершив своїх співвітчизників Девіда Бекхема (10 дій у сезоні 1998/1999) та Стівена Джеррарда (10 дій у сезоні 2007/2008).

Кейн просить суддю не призначати пенальті у ворота "Баварії". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Загалом Кейн цього сезону забив 43 голи в такій самій кількості матчів за "Баварію". За кількістю м'ячів у топ-5 європейських ліг англієць ділить лідерство з лідером "ПСЖ" Кіліаном Мбаппе.

Що Кейн сказав про матч із "Реалом"

Англійський форвард розчарувався результатом першого півфінального поєдинку Ліги чемпіонів. Він підтвердив, що "Баварія" налаштовувалась на перемогу та добре вивчила манеру гри суперника.

"Цього сезону у нас залишився лише один турнір, і всі сили ми віддамо на те, щоб досягти успіху в Лізі чемпіонів. Ми можемо здобути урок з цього результату. Матч-відповідь вийде зовсім іншим", — розповів Кейн.

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