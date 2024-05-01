Кейн установил рекорд ЛЧ и дал прогноз на ответный матч с Реалом

Харри Кейн празднует гол в ворота "Реала". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Форвард "Баварии" Харри Кейн помог своей команде избежать поражения в первом полуфинале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Англичанин переиграл Андрея Лунина во время пенальти.

"Бавария" и "Реал" сыграли вничью в Мюнхене со счетом 2:2, а Кейн прокомментировал исход матча в интервью TNT Sports.

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Харри Кейн установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов. В сезоне 2023/2024 он сделал уже 11 результативных действий. На счету 30-летнего форварда восемь забитых мячей и три результативные передачи. Он уже превзошел своих соотечественников Дэвида Бекхэма (10 действий в сезоне 1998/1999) и Стивена Джеррарда (10 действий в сезоне 2007/2008).

Кейн просит судью не назначать пенальти в ворота "Баварии". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

В общей сложности Кейн в этом сезоне забил 43 гола в таком же количестве матчей за "Баварию". По количеству мячей в топ-5 европейских лиг англичанин делит лидерство с лидером "ПСЖ" Килианом Мбаппе.

Что Кейн сказал о матче с "Реалом"

Английский форвард оказался разочарован результатом первого полуфинального поединка Лиги чемпионов. Он подтвердил, что "Бавария" настраивалась на победу и хорошо изучила манеру игры соперника.

"В этом сезоне у нас остался всего один турнир, и все силы мы отдадим на то, чтобы добиться успеха в Лиге чемпионов. Мы можем извлечь урок из этого результата. Ответный матч получится совсем другим", — рассказал Кейн.

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