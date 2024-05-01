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Кейн установил рекорд ЛЧ и дал прогноз на ответный матч с Реалом

1 мая 2024 09:14
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Кейн установил рекорд ЛЧ и дал прогноз на ответный матч с Реалом
Харри Кейн празднует гол в ворота "Реала". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
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Форвард "Баварии" Харри Кейн помог своей команде избежать поражения в первом полуфинале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Англичанин переиграл Андрея Лунина во время пенальти. 

"Бавария" и "Реал" сыграли вничью в Мюнхене со счетом 2:2, а Кейн прокомментировал исход матча в интервью TNT Sports

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Харри Кейн установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов. В сезоне 2023/2024 он сделал уже 11 результативных действий. На счету 30-летнего форварда восемь забитых мячей и три результативные передачи. Он уже превзошел своих соотечественников Дэвида Бекхэма (10 действий в сезоне 1998/1999) и Стивена Джеррарда (10 действий в сезоне 2007/2008).

Харри Кейн в матче с Реалом
Кейн просит судью не назначать пенальти в ворота "Баварии". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

В общей сложности Кейн в этом сезоне забил 43 гола в таком же количестве матчей за "Баварию". По количеству мячей в топ-5 европейских лиг англичанин делит лидерство с лидером "ПСЖ" Килианом Мбаппе. 

Что Кейн сказал о матче с "Реалом"

Английский форвард оказался разочарован результатом первого полуфинального поединка Лиги чемпионов. Он подтвердил, что "Бавария" настраивалась на победу и хорошо изучила манеру игры соперника. 

"В этом сезоне у нас остался всего один турнир, и все силы мы отдадим на то, чтобы добиться успеха в Лиге чемпионов. Мы можем извлечь урок из этого результата. Ответный матч получится совсем другим", — рассказал Кейн. 

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Бавария
Харри Кейн

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