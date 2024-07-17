Кейн звернувся до Саутгейта після відставки тренера зі збірної Англії

Кейн звернувся до Саутгейта після відходу тренера зі збірної Англії
Форвард збірної Англії Харрі Кейн не відкидає того, що ще попрацює під керівництвом колишнього головного тренера команди Гарета Саутгейта. Капітан "трьох левів" зворушливо попрощався з наставником.
Кейн на своїй сторінці в Instagram назвав Саутгейта одним із найвеличніших тренерів в історії збірної Англії.
Гарет Саутгейт вивів збірну Англії у два фінали чемпіонату Європи поспіль. На рахунку цього наставника більше фінальних матчів на великих турнірах, ніж у всіх попередніх наставників "трьох левів" разом узятих. Проте Саутгейт так і не зумів здобути трофей. Він залишив свою посаду після поразки від Іспанії (1:2) на Євро-2024.
Досягнення Саутгейта у збірній Англії
Під керівництвом Гарета Саутгейта "три леви" вперше за останні 52 роки грали у півфіналі Кубка Світу. Вперше за 55 років команда взяла участь у фіналі великого турніру.
За Саутгейта англійська команда зіграла 102 матчі, в яких здобула 64 перемоги при 20 нічиїх та 18 поразках. Але вона так і не зуміла здобути жодного трофея.
Що Кейн сказав про Саутгейта
Капітан збірної Англії подякував тренеру за все, що наставник зробив для країни та національної команди. Кейн назвав Саутгейта найбільшим тренером і заявив, що йому було приємно виконувати обов'язки капітана "трьох левів" при цьому наставнику.
Кейн нагадав про яскраві моменти, які збірна Англії пережила останніми роками. Тренер та команда створили спогади, які назавжди залишаться у пам'яті. Харрі побажав наставникові успіху і висловив сподівання, що ще зможе попрацювати під його керівництвом.
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