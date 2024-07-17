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Кейн звернувся до Саутгейта після відходу тренера зі збірної Англії

17 липня 2024 12:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Кейн звернувся до Саутгейта після відставки тренера зі збірної Англії
Гарет Саутгейт та Харрі Кейн на Євро-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард збірної Англії Харрі Кейн не відкидає того, що ще попрацює під керівництвом колишнього головного тренера команди Гарета Саутгейта. Капітан "трьох левів" зворушливо попрощався з наставником.

Кейн на своїй сторінці в Instagram назвав Саутгейта одним із найвеличніших тренерів в історії збірної Англії.

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Гарет Саутгейт вивів збірну Англії у два фінали чемпіонату Європи поспіль. На рахунку цього наставника більше фінальних матчів на великих турнірах, ніж у всіх попередніх наставників "трьох левів" разом узятих. Проте Саутгейт так і не зумів здобути трофей. Він залишив свою посаду після поразки від Іспанії (1:2) на Євро-2024.

Гарет Саутгейт та Харрі Кейн
Гарет Саутгейт та Харрі Кейн після поразки від збірної Іспанії. Фото: Reuters/Lee Smith

Досягнення Саутгейта у збірній Англії

Під керівництвом Гарета Саутгейта "три леви" вперше за останні 52 роки грали у півфіналі Кубка Світу. Вперше за 55 років команда взяла участь у фіналі великого турніру.

За Саутгейта англійська команда зіграла 102 матчі, в яких здобула 64 перемоги при 20 нічиїх та 18 поразках. Але вона так і не зуміла здобути жодного трофея.

Гарет Саутгейт та Харрі Кейн
Саутгейт втішає Кейна після програного фіналу. Фото: Reuters/Lee Smith

Що Кейн сказав про Саутгейта

Капітан збірної Англії подякував тренеру за все, що наставник зробив для країни та національної команди. Кейн назвав Саутгейта найбільшим тренером і заявив, що йому було приємно виконувати обов'язки капітана "трьох левів" при цьому наставнику.

Кейн нагадав про яскраві моменти, які збірна Англії пережила останніми роками. Тренер та команда створили спогади, які назавжди залишаться у пам'яті. Харрі побажав наставникові успіху і висловив сподівання, що ще зможе попрацювати під його керівництвом.

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