Кейн обратился к Саутгейту после отставки тренера из сборной Англии

Кейн обратился к Саутгейту после ухода тренера из сборной Англии
Форвард сборной Англии Харри Кейн не исключает того, что еще поработает под руководством бывшего главного тренера команды Гарета Саутгейта. Капитан "трех львов" красиво попрощался с наставником.
Кейн на своей странице в Instagram назвал Саутгейта одним из величайших тренеров в истории сборной Англии.
Гарет Саутгейт вывел сборную Англии в два финала чемпионата Европы подряд. На счету этого наставника больше финальных матчей на крупных турнирах, чем у всех предыдущих наставников "трех львов" вместе взятых. Однако Саутгейт так и не сумел завоевать трофей. Он покинул свой пост после поражения от Испании (1:2) на Евро-2024.
Достижения Саутгейта в сборной Англии
Под руководством Гарета Саутгейта "три льва" впервые за последние 52 года играли в полуфинале Кубка Мира. Впервые за 55 лет команда приняла участие в финале крупного турнира.
Под руководством Саутгейта английская команда сыграла 102 матча, в которых одержала 64 победы при 20 ничьих и 18 поражениях. Но она так и не сумела завоевать ни одного трофея.
Что Кейн сказал про Саутгейта
Капитан сборной Англии поблагодарил тренера за все, что наставник сделал для страны и национальной команды. Кейн назвал Саутгейта величайшим тренером и заявил, что ему было приятно исполнять обязанности капитана "трех львов" при этом наставнике.
Кейн напомнил о ярких моментах, которые сборная Англии пережила за последние годы. Тренер и команда создали воспоминания, которые навсегда останутся в памяти. Харри пожелал наставнику удачи и выразил надежду на то, что еще сможет поработать под его руководством.
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