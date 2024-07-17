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Кейн обратился к Саутгейту после ухода тренера из сборной Англии

17 июля 2024 12:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Кейн обратился к Саутгейту после отставки тренера из сборной Англии
Гарет Саутгейт и Харри Кейн на Евро-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерий Ковалевич - Редактор

Форвард сборной Англии Харри Кейн не исключает того, что еще поработает под руководством бывшего главного тренера команды Гарета Саутгейта. Капитан "трех львов" красиво попрощался с наставником.

Кейн на своей странице в Instagram назвал Саутгейта одним из величайших тренеров в истории сборной Англии. 

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Гарет Саутгейт вывел сборную Англии в два финала чемпионата Европы подряд. На счету этого наставника больше финальных матчей на крупных турнирах, чем у всех предыдущих наставников "трех львов" вместе взятых. Однако Саутгейт так и не сумел завоевать трофей. Он покинул свой пост после поражения от Испании (1:2) на Евро-2024. 

Гарет Саутгейт и Харри Кейн
Гарет Саутгейт и Харри Кейн после поражения от сборной Испании. Фото: Reuters/Lee Smith

Достижения Саутгейта в сборной Англии

Под руководством Гарета Саутгейта "три льва" впервые за последние 52 года играли в полуфинале Кубка Мира. Впервые за 55 лет команда приняла участие в финале крупного турнира.

Под руководством Саутгейта английская команда сыграла 102 матча, в которых одержала 64 победы при 20 ничьих и 18 поражениях. Но она так и не сумела завоевать ни одного трофея. 

Гарет Саутгейт и Харри Кейн
Саутгейт утешает Кейна после проигранного финала. Фото: Reuters/Lee Smith

Что Кейн сказал про Саутгейта 

Капитан сборной Англии поблагодарил тренера за все, что наставник сделал для страны и национальной команды. Кейн назвал Саутгейта величайшим тренером и заявил, что ему было приятно исполнять обязанности капитана "трех львов" при этом наставнике. 

Кейн напомнил о ярких моментах, которые сборная Англии пережила за последние годы. Тренер и команда создали воспоминания, которые навсегда останутся в памяти. Харри пожелал наставнику удачи и выразил надежду на то, что еще сможет поработать под его руководством. 

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