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Саутгейт ушел из сборной Англии — какой тренер возглавит команду

16 июля 2024 13:51
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Гарет Саутгейт больше не является главным тренером сборной Англии
Гарет Саутгейт ушел в отставку. Фото: x.com/England
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Сборную Англии к следующим турнирам будет готовить новый тренерский штаб. Нынешний наставник команды Гарет Саутгейт 16 июля ушел в отставку.

Об этом сообщила пресс-служба сборной Англии по футболу.

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После завершившегося чемпионата Европы-2024 в Германии, где Англия завоевала серебряные медали, Саутгейт решил завершить свой восьмилетний этап у руля "Трех львов".

Саутгейт во главе сборной Англии постоянно подвергался критике за свой прагматичный стиль игры, но по результатам он был одним из лучших тренеров в истории команды.

Гарет возглавил команду в 2016 году и с тех пор привел ее к 62-м победам, 20 ничейным результатам и 18 поражениям.

Вместе со сборной Англии Саутгейт играл в финалах Евро-2020 и Евро-2024. В обоих матчах команда проиграла Италии и Испании.

На замену Саутгейту рассматриваются очень известные кандидатуры с опытом работы в АПЛ: Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Эдди Хау и Грэм Поттер.

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