Гарет Саутгейт больше не является главным тренером сборной Англии

Саутгейт ушел из сборной Англии — какой тренер возглавит команду
Сборную Англии к следующим турнирам будет готовить новый тренерский штаб. Нынешний наставник команды Гарет Саутгейт 16 июля ушел в отставку.
Об этом сообщила пресс-служба сборной Англии по футболу.
After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.— England (@England) July 16, 2024
Завершилась эпоха Саутгейта
После завершившегося чемпионата Европы-2024 в Германии, где Англия завоевала серебряные медали, Саутгейт решил завершить свой восьмилетний этап у руля "Трех львов".
Саутгейт во главе сборной Англии постоянно подвергался критике за свой прагматичный стиль игры, но по результатам он был одним из лучших тренеров в истории команды.
Гарет возглавил команду в 2016 году и с тех пор привел ее к 62-м победам, 20 ничейным результатам и 18 поражениям.
Вместе со сборной Англии Саутгейт играл в финалах Евро-2020 и Евро-2024. В обоих матчах команда проиграла Италии и Испании.
На замену Саутгейту рассматриваются очень известные кандидатуры с опытом работы в АПЛ: Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Эдди Хау и Грэм Поттер.
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