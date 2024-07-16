Гарет Саутгейт більше не є головним тренером збірної Англії

Гарет Саутгейт пішов у відставку. Фото: x.com/England

Збірну Англії до наступних турнірів готуватиме новий тренерський штаб. Наставник команди Гарет Саутгейт 16 липня пішов у відставку.

Про це повідомила пресслужба збірної Англії з футболу.

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Завершилася епоха Саутгейту

Після чемпіонату Європи-2024 у Німеччині, де Англія виборола срібні медалі, Саутгейт вирішив завершити свій восьмирічний етап біля керма "Трьох левів".

Саутгейт на чолі збірної Англії постійно критикувався за свій прагматичний стиль гри, але за результатами він був одним з найкращих тренерів в історії команди.

Гарет очолив команду у 2016 році й з того часу привів її до 62 перемог, 20 нічийних результатів і 18 поразок.

Разом зі збірною Англії Саутгейт грав у фіналах Євро-2020 та Євро-2024. В обох матчах команда програла Італії та Іспанії.

На заміну Саутгейту розглядаються дуже відомі кандидатури з досвідом роботи в АПЛ: Томас Тухель, Маурісіо Почеттіно, Едді Хау та Грем Поттер.

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