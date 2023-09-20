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Керівництво "Баварії" почало критикувати Тухеля

20 вересня 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Керівництво "Баварії" почало критикувати Тухеля
Головний тренер "Баварії" Томас Тухель. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Попри лідерство мюнхенської "Баварії" у чемпіонаті Німеччини, у клубі іноді виникають тертя. Останнім піддався критиці головний тренер Томас Тухель.

Фахівця розкритикували за публічну поведінку із футболістами, повідомив Bild.

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Тухель надто емоційний

Під час міжнародної паузи на матчі збірних Тухель за зачиненими дверима зустрівся із керівництвом клубу. Менеджмент на ній представляли Герберт Хайнер та Кар-Хайнц Румменігге.

Керівництво клубу попросило головного тренера бути більш стриманим у поведінці та спілкуванні з гравцями. Додамо, що своєю зайвою емоційністю фахівець вирізнявся і в минулих клубах.

Хайнер і Румменігге попросили тренера не засмучувати гравців критикою у ЗМІ та негативно не висловлюватись про клуб публічно.

Інформація про погіршення відносин між Тухелем та керівництвом клубу мусується у ЗМІ ще з літа.

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