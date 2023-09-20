Керівництво "Баварії" почало критикувати Тухеля
Попри лідерство мюнхенської "Баварії" у чемпіонаті Німеччини, у клубі іноді виникають тертя. Останнім піддався критиці головний тренер Томас Тухель.
Фахівця розкритикували за публічну поведінку із футболістами, повідомив Bild.
Після чотирьох турів Бундесліги "Баварія" ділить перше місце з леверкузенським "Байєром", з яким у крайньому матчі зіграла внічию.
Тухель надто емоційний
Під час міжнародної паузи на матчі збірних Тухель за зачиненими дверима зустрівся із керівництвом клубу. Менеджмент на ній представляли Герберт Хайнер та Кар-Хайнц Румменігге.
Керівництво клубу попросило головного тренера бути більш стриманим у поведінці та спілкуванні з гравцями. Додамо, що своєю зайвою емоційністю фахівець вирізнявся і в минулих клубах.
Хайнер і Румменігге попросили тренера не засмучувати гравців критикою у ЗМІ та негативно не висловлюватись про клуб публічно.
Інформація про погіршення відносин між Тухелем та керівництвом клубу мусується у ЗМІ ще з літа.
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