Руководство "Баварии" начало критиковать Тухеля

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Несмотря на лидерство мюнхенской "Баварии" в чемпионате Германии, в клубе иногда возникают трения. Последним поддался критике главный тренер Томас Тухель.

Специалиста раскритиковали за публичное поведение с футболистами, сообщил Bild.

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Тухель слишком эмоционален

Во время международной паузы на матчи сборных Тухель за закрытыми дверьми встретился с руководством клуба. Менеджмент на ней представляли Герберт Хайнер и Кар-Хайнц Румменигге.

Руководство клуба попросило главного тренера быть более сдержанным в поведении и общении с игроками. Добавим, что своей излишней эмоциональностью специалист отличался и в прошлых клубах.

Хайнер и Румменингге попросили тренера не расстраивать игроков критикой в СМИ и негативно не высказываться о клубе публично.

Информация об ухудшении отношений между Тухелем и руководством клуба муссируется в СМИ еще с лета.

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