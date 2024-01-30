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Кесс'є вивів Кот-д'Івуар у 1/4 Кубка Африки, Мане мало не зламав ногу супернику

30 січня 2024 10:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кесс'є вивів Кот-д'Івуар у 1/4 Кубка Африки, Мане мало не зламав ногу супернику
Збірна Кот-д'Івуару святкує вихід до чвертьфіналу. Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

На Кубку африканських націй було зафіксовано нову сенсацію. Чинний володар трофея вибув із турніру.

Збірна Кот-д'Івуару здолала опір команди Сенегалу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Переможець КАН-2021 не зумів вийти до чвертьфіналу Кубка Африки-2024. Підопічні Аліу Сіссе програли у серії пенальті Кот-д'Івуару в рамках 1/8 плей-офф турніру.

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Збірна Кот-д'Івуару стала першою за останні 38 років командою з країни, яка приймає турнір, якій вдалося вибити чинного чемпіона. Хабіб Діалло вивів Сенегал уперед на четвертій хвилині матчу, але на 86-й хвилині колишній півзахисник "Мілана" та "Барселони" Франк Кесс'є відновив паритет. У серії пенальті Кот-д'Івуар переміг Сенегал із рахунком 5:4.

Франк Кессьє
Франк Кесc'є забив важливий гол. Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Важливо, що в Сенегалу далеко не все виходило у цьому поєдинку. На дев'ятій хвилині поєдинку чемпіони могли залишитись у меншості. Капітан команди Садіо Мане виконав жорсткий підкат проти Ібраїма Сангаре зі збірної Кот-д'Івуару. При цьому одноклубник Кріштіану Роналду по "Аль-Насру" отримав за цей фол лише жовту картку.

Садіо Мане
Садіо Мане мало не зламав ногу супернику. Скриншот YoyTube

Сенегал залишив турнір услід за збірною Єгипту, фіналістом КАН-2021, яка раніше теж вибула на стадії 1/8. До чвертьфіналу турніру вже вийшли Кот-д'Івуар, Нігерія, Ангола, Кабо-Верде, ДР Конго та Гвінея.

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